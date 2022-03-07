33歲得糖尿病3天瘦6公斤 五星名廚做好三件事逆轉人生

19歲那年，張威展為了逃離家中高壓環境，從台南老家遠赴台北，踏入全然陌生的餐飲領域，第一份工作是在餐廳後台洗碗開始；17年後，他頂著五星名廚的光輝，卻毅然放下一切，回到台南老家開起小吃攤，只為了照顧重病的阿嬤。

離開和回來，都是因為太愛了。張威展接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享33歲得糖尿病如何堅強面對，及從未對外揭露的名廚養成背後故事。

對張威展來說，從小撫養照顧他的阿嬤，就是他的全世界。圖片由張威展授權「有肌勵」刊登

阿嬤帶大的孩子

張威展的阿嬤過去是台南富家千金，卻因為愛嫁給窮警察；小四那一年，張威展的父母離異，阿嬤擔起母親的角色，勤儉持家拉拔三個孫子長大，更為了孫子的教育、家用，賣掉所有資產。

對張威展來說，阿嬤就是他的母親，祖孫倆總有說不完的話，去到哪裡都緊緊相依 家中經濟環境差，張威展14歲就開始工作出外打拼，做時薪75元的手工粉筆加工，所有薪水都交給阿嬤作為家用。

19歲那年，家裡經濟惡化，阿公阿嬤同時中風，年輕的張威展氣自己的無能為力，決定帶著身上僅存的2000塊台北發展，每天上演有一餐沒一餐的日子過生活，最後決定做餐飲業讓自已穩定下來，就算再苦再累也不怕餓到，隨時有飯吃而且能吃飽。

從餐廳洗碗到五星名廚

張威展高職讀工業製圖，到台北第一份工作是到連鎖餐館後台擔任洗碗、切菜工作。他發現，製圖和餐飲一樣，都需要有美感，才能讓一道菜色香味俱全；他努力學習，兩年後開始到飯店任職，靠著天分、努力，花了9年時間被升遷為行政主廚，獲得五星級飯店的賞識。

事業上獲得肯定，但當廚師10多年來，作息不正常再加上每天試菜、很少運動。33歲那年，張威展突然在3天內就瘦了6公斤、怎麼吃都不會胖，被醫生診斷為第二型糖尿病，要求立刻馬打胰島素控制。

「我才33歲，難道接下來都要這樣過活了嗎？」張威展堅決跟醫生說，「先讓我先吃藥、運動控制一段時間後，再來決定要打還不打」。從那一刻開始，他學習要擁有「自律時間」，透過重訓、健走跟爬山變得健康，體內脂肪也逐一消除。吃藥控制跟規律運動雙管齊下，讓他指數從397降到129，也漸漸認識糖尿病、學習接納共存。

「東山威記」原汁排骨湯，背後藏著五星主廚張威展對阿嬤的愛。圖片由張威展授權「有肌勵」刊登

卸下五星主廚光環返鄉

如今，張威展是熱愛健身的五星飯店主廚，享受料理、攝影以及旅行，他所拍攝的影音、平面攝影作品質感佳，常被戲稱「被廚藝耽誤的攝影師」，他在粉專「食來攝Yeah」分享各式料理食譜，獲無數粉絲分享按讚；也是各大廚具、鍋具、食品廠商指定最愛的烹飪老師，獲邀擔任多家品牌商顧問。

就在事業蓬勃發展時，36歲的張威展卻決定離開台北，返回台南老家發展，更卸下五星主廚光環，開設【東山威記】原汁排骨湯小吃攤。

「沒有什麼比親情還重要！」原來，阿嬤在晚年時後因爲肺部肺纖維化氣切需要照顧，疫情期間他總是每周南北奔波，看著阿嬤想孫、孤單的模樣，讓他每決定歸零出發，也不願再錯過與阿嬤相處的點滴。

從被尊崇、螢光幕前活躍的主廚身分，到「走入民間」經營小吃攤，隔行如隔山，張威展從叫貨、備料、烹飪、結帳、收尾什麼事都要自已打理，有時候常常生意做完回家就倒頭大睡，醒來又是新的開始。但對他來說，為了阿嬤「就算在累、再忙也要撐下去！」

張威展手工製作的番茄辣椒醬，如今光等宅配就要等上兩個月。圖片由張威展授權「有肌勵」刊登

所有走過的路都不會白費

「東山威記」原汁排骨湯，主打煙燻雞腿飯、煙燻鴨肉、番茄辣椒醬，雖然是小吃攤，但張威展用五星飯店等級製作料理，例如一般排骨湯選用豬背骨，他選用大塊梅花排，做出市場差異性；其他人熬湯肉川燙完加蘿蔔，他則以獨特配方做足爆香程序。

他自己研發菜色、拍攝宣傳影片和照片，手工製作的番茄辣椒醬，如今光等宅配就要等上兩個月。

「很多人問我放下一切不可惜嗎？對我來說，沒有一條走過的路是白費的」如果不是當年的一無所有和無能為力，張威展不會有五星主廚的歷練；如果不是糖尿病的逆襲，他不會知道健康的重要；如果不是曾經闖蕩過，他沒辦法帶著更好的經驗，回到故鄉開設嶄新的美食料理風格。

「每一步都走得踏實、開始運動、珍惜親情」是他學會的3個重要人生領悟，逆轉了他的人生。

透過有肌勵，他想鼓勵更多人，不論做什麼事，不要活在別人的眼光裡，做好自己的事，「堅持努力和持續」都是不變法則，選擇做對的事，好好做、努力做、持續做，總有一天滴水會穿石。

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