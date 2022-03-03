有片｜體脂越低越好？減脂前，女生小心這些問題！

很多人認為體脂越低越好，其實是錯的！體脂太高或太低都會對身體健康造成不好的影響，怎麼樣才能變健康？讓「Nuli」APP創辦人 Candice 告訴你體脂標準，改善體脂過高問題！

體脂率是指體內脂肪的比率，體脂百分比的計算法是把動物體重中的「脂肪重量」除以「體重」，再乘以100%。Candice表示，女生體脂標準大約在20-25%，低於17%時賀爾蒙會受影響，讓經期與情緒不穩定，高於30%時則容易有心血管方面的疾病。

Candice 對於減脂提出3個建議，飲食方面要控制熱量、多吃原型食物，多喝水幫助代謝、消水腫，運動方面則建議一周至少3次的阻力訓練，也可以搭配有氧讓減脂速度更快，關鍵是要持之以恆，才能看到效果喔！

想了解更多關於健康常識？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起有效減脂！

Nuli APP 網站

Nuli APP FB

Nuli APP YT

延伸閱讀

努力運動卻不會瘦？醫師：問題可能出在飲食！

斷食為什麼不會瘦？ 八大變胖原因別再踩雷！