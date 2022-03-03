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有片｜餐餐水煮、吃油會胖？營養師：選對5種油讓你健康瘦！

聯合新聞網 / 江孟軒
減肥要少油少鹽是錯誤的觀念，吃對好油才是重點！圖/canva
減肥要少油少鹽是錯誤的觀念，吃對好油才是重點！圖/canva

我們可能常聽到減肥就是要少油少鹽，餐餐都只吃水煮的，其實這是錯誤的觀念！人體缺乏脂肪不只對減肥沒有幫助，還會讓身體更不健康！讓營養師「孫語霙」告訴你5種好油，減脂更輕鬆！

孫語霙說明，好的油脂可以增加食物的美味，讓飽足感更好，特定的脂肪酸就像是身體的清道夫，除了可以降低血脂肪、預防心血管疾病、讓頭腦思緒更靈活，還可以降低發炎反應，對於減肥或是健康都很有幫助。

營養師跟大家介紹了5種好的油脂，分別是堅果、橄欖油、苦茶油、酪梨以及魚油，影片中也有教大家簡單挑選堅果的方式，才不會不小心吃到熱量炸彈，詳細內容快打開影片看看吧！

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原始影片

營養師愛碎念 YT

孫語霙營養師 FB

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