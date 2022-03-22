快訊

桌球／鄭怡靜單打失利 混雙配林昀儒闖WTT多哈站4強

高市8旬老翁因停電送命 家屬多次聯絡台電卻沒下文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜熱量冠軍竟然是它！十大明星手搖飲熱量排名

聯合新聞網 / 陳俐伶
今天要喝什麼?(圖/Canva)
今天要喝什麼?(圖/Canva)

喝一杯飲料應該不會胖吧？錯！選錯飲料小心讓你胖更多！百香雙響炮、黑糖珍珠鮮奶、芋頭鮮奶等十大熱門飲料，到底誰是熱量王？「黃君聖Sunny營養師」按照熱量幫各位一一排序，看完再來決定今天要喝什麼吧！

在手搖飲三步一間店的台灣來說，要完全不喝也實在是相當困難，只要控制好頻率及份量，就能夠降低攝取的熱量，營養師黃君聖也幫各位整理了十大明星飲品熱量排名！

營養師黃君聖要提醒大家，為了滿足一下口腹之慾，偶爾喝一些飲料是沒關係的，但是美味與營養還是要記得抓取一下平衡點，避免造成身體過多負擔喔！

想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，改善飲食習慣！

黃君聖Sunny營養師 YT: 點我看

黃君聖Sunny營養師 原始影片:點我看

延伸閱讀

努力運動卻不會瘦？醫師：問題可能出在飲食！

這些零食不能吃?!?!超商零食選擇攻略！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜熱量冠軍竟然是它！十大明星手搖飲熱量排名

喝一杯飲料應該不會胖吧？錯！選錯飲料小心讓你胖更多！百香雙響炮、黑糖珍珠鮮奶、芋頭鮮奶等十大熱門飲料，到底誰是熱量王？「黃君聖Sunny營養師」按照熱量幫各位一一排序，看完再來決定今天要喝什麼吧！

有片｜10分鐘抵過慢跑一小時！一學就會的高強度間歇燃脂訓練

不要再說不知道怎麼運動了！Youtuber「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」將要傳授你一學就會的高強度間歇燃脂訓練！

有片｜小腹怎麼都減不掉？醫師幫你正確消滅小腹、找回平坦！

已經很努力減肥運動了，但小腹依舊沒瘦？明明四肢細長，小腹卻很凸？其實會有小腹，不完全是多餘脂肪惹的禍。讓中西醫師「黃獻銘」教你正確判斷自己是哪種小腹，以及因應的解決方法，讓腹部重回平坦！

有片｜改善膝蓋不用開刀吃藥！5招踮腳運動強化大腿肌力

近年來，有愈來愈多人年紀輕輕，就飽受關節疼痛痠軟之苦，但又不想吃藥、開刀，難道沒有輕鬆改善的方式嗎？Youtuber「安妮身心靈Breathe＆Flow」傳授五個利用踮腳的運動方式給大家，每天配合呼吸練習，對肩痛、腰痛、便秘還有失眠等症狀都非常有幫助喔！

有片｜登山背包揹得腰痠背痛？專家教你正確揹包方式

明明買了高階的登山包，為何還是背的腰痠背痛？Youtuber「台灣368陳彥宇」教你正確調整背包的方式及觀念，讓你脫離登山腰痠背痛的大困擾。

從百萬卡奴變理財教主 葉小綺：「兩個字」的堅持是我的夢想推進器

人前自信、陽光的「理財教主」也會有壓力嗎？「葉校長的理財學校」創辦人葉小綺，幫助無數人解決財務難題，但其實總是堅強忍耐的她，直到42歲才找到釋放壓力，讓夢想持續前進的解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。