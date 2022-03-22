有片｜熱量冠軍竟然是它！十大明星手搖飲熱量排名

喝一杯飲料應該不會胖吧？錯！選錯飲料小心讓你胖更多！百香雙響炮、黑糖珍珠鮮奶、芋頭鮮奶等十大熱門飲料，到底誰是熱量王？「黃君聖Sunny營養師」按照熱量幫各位一一排序，看完再來決定今天要喝什麼吧！

在手搖飲三步一間店的台灣來說，要完全不喝也實在是相當困難，只要控制好頻率及份量，就能夠降低攝取的熱量，營養師黃君聖也幫各位整理了十大明星飲品熱量排名！

營養師黃君聖要提醒大家，為了滿足一下口腹之慾，偶爾喝一些飲料是沒關係的，但是美味與營養還是要記得抓取一下平衡點，避免造成身體過多負擔喔！

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