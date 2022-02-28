身體一半是脂肪 高三女孩花5年練成飄仙氣「健女人」

很多人都誤以為，青少年代謝好，就算大吃大喝不運動也不會變胖，翁玟芯用自身血淋淋案例告訴你，如果運動習慣不從小培養，就算是花樣年華的17歲，小心人生一半都是脂肪！

翁玟芯接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享自己如何不靠藥物幫助，健康甩開油膩體態的過程！

身體一半都是脂肪

在高三埋首讀書那年，翁玟芯被測量出體脂肪46%，體重高達到人生最高巔峰76公斤，連檢查都不可置信地看著我「才幾歲，怎麼身體一半都是脂肪？」讓她痛定思痛決定開始減肥。

討厭運動的她，因為很怕曬太陽，便開始去沒有日照的健身房，開始跑步，晚上再加碼到河濱公園跑步，透過每天早晚各跑步一次，搭配水煮餐，花了一年體重掉11公斤，體脂成功從46%降到30%，鼓舞她成為開始運動的契機。

降脂大作戰

雖然大量做有氧運動，但身體依然鬆軟，她開始在健身房裡增加一些除了跑步以外的運動，像是核心訓練，有些看起來比較難理解的機器，翁玟芯會請教健身房的教練該如何使用，開啟幾乎天天上健身房的日子。

開始重訓後，體脂從30%-26%，後期更從使用器材到自由訓練，為了讓肌肉更緊實，她決定報名一對一教練課，進而開始學習重量訓練，了解槓鈴、啞鈴如何使用、訓練課表該如何安排，並且開始在每一餐之中增加蛋白質的攝取。

運動帶來成就感

翁玟芯身高165公分，目前體重57公斤，外表看來健康陽光。很難想像，過去只要動了就覺得好喘好累，是一個能坐就不會站，能搭電梯就不會走樓梯的懶惰人。

開始運動之後，她的身體被注入了很大的能量，而呈現了GET READY的狀態，運動後分泌的多巴胺讓人很有成就感也很愉悅！她發現，大多數人對健身認知就是跑跑步機、仰臥起坐，為了分享更多心得給曾經跟她一樣迷惘的人，她開設了YouTube頻道「小依 Sweat Diary」和Podcast:「健女人」

翁玟芯分享，健身和有氧運動其實標準不同，有氧運動是在訓練心肺能力，而健身是一種無氧運動，在運動過程中以「無氧代謝」並產生乳酸來進行能量轉化，透過飲食和日常的經驗分享，訓練不是指能刻苦耐勞，也可以動的自律、吃的開心。

身體不會辜負你的努力

常常會有觀眾問翁玟芯「該如何保持訓練的動力？」，其實可以把把健身當成像呼吸睡覺吃飯一樣日常的活動，翁玟芯不會「一定要安排」什麼時候去健身，而是把運動內化在她這個人的身體裡，無論是不是健身，希望每個人都可以找到可以像呼吸般自然的運動，

如果說真的有兩三天不想動也是沒關係的，也不要因此苛責自己，因為沒有人是每天都活力100%，只要知道休息一陣子，再繼續move on 就好了。

翁玟芯認為，健身是「透過每一下重量的堆疊，了解自己極限的過程」也算是一種自我對話的力量，就像是行動冥想一樣，除了跟自己相處，也因此被療癒，希望可以讓所有想嘗試健身的女孩，不害怕健身法其他人的眼光，然後愛上健身後肌肉緊實的自己。

透過「有肌勵」她也想鼓勵更多人「You can be STRONG &SEXY」，「健女人」健身不會變成金剛芭比，女孩健身可以變壯，變得性感，兩個是可以一起的。

很多想開始健身卻害怕他人的眼光，遲遲沒有加入健身的行列，但有1才會有2，先不要擔心焦慮還沒發生的事情，只要開始行動，身體不會辜負你的努力的！

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