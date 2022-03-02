有片｜平常暖身都做錯了？物理治療師教你最強暖身，提升運動表現

學生時期，體育老師都會教大家運動暖身，但你知道嗎？這些習以為常的靜態拉伸動作，反而會降低運動表現，也容易造成運動傷害。讓物理治療師「啾c」教你如何「筋膜線動態拉筋」，有效暖身！

研究指出，動態拉筋是最能減少運動傷害，還能提伸運動表現的暖身運動。高效率的暖身運動，需要同時具備多關節，多肌肉，多平面的動作，讓肌肉伸展到最長馬上回來，肌肉記憶住拉長時的張力，就能回復肌肉原本的彈性，達成暖身效果。

啾c教大家5個暖身運動，側線拉伸、前後側筋膜伸展、開腳螺旋筋膜線拉伸、大腿內收肌拉伸、手臂前後線伸展，分別拉伸到全身。啾c也提醒大家，動態拉筋的動作重要的是深度而不是速度，慢慢來以免操之過急，而導致反效果。

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