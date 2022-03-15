有片｜比吃止痛藥更有效？只需3招迅速緩解經痛！

生理痛痛起來要人命，最討厭的就是被另一半說「喝熱水就會好！」Youtuber「77老大」將要告訴你，經痛分三種，到底是哪一種，分清楚才能對症下藥，飽受經痛困擾的女性、常被罵白目不懂經痛的男性，快來學怎麼解決最有效！

經痛痛起來真的不是男人可以理解的！但你知道就算一樣是生理痛，也因為狀況不同，而有不同的調理方式嗎？

中醫師「77老大」表示，經痛發生的機率，通常會因我們的身體內在的狀況、外在的環境而去改變，正在煩惱怎麼辦的你，不要擔心，77老大將會在影片中分享食療、按摩穴道各式各樣的調理攻略給大家。

面對經痛不同狀況的問題，快筆記起來，77老大這次的影片一定幫得到你！

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