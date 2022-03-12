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有片｜預防腰痠背痛？復健科醫師教你五個姿勢改善
現代人幾乎都是3C重度使用者，以導致脖子痠、腰痠背痛、等文明病，「中國醫藥大學新竹附設醫院」復健科賴宇亮主任，建議大家可以透過復健的方式，來緩解這些症狀。
想要預防腰痠背痛，除了可以透過復健、藥物等幫助，也可以從日常生活中改善，例如：搬重物時、盡量不坐矮板凳、不要久坐、訓練核心肌群等，即可減少腰的壓力，若不慎還是痠痛的話，可以再搭配上五個復健動作，即可緩解腰酸背痛的問題。
復健科賴宇亮主任提醒各位要注意肩頸使用，建議跟在學校上課一樣，50分鐘就花個兩三分鐘放鬆休息，讓肩頸的肌肉可以伸展一下。另外，若是有出現肩頸異常痠痛的狀況，還是要記得前往醫院由醫師來幫你檢查，會加速減輕你的痠痛喔！
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中國醫藥大學新竹附設醫院 YT頻道：點我看
中國醫藥大學新竹附設醫院 YT原始影片：點我看
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