畸胎女孩向前衝！老弱殘妹變性感辣姐：我可以，你也可以！

游春桃是不在預期內懷上的孩子，醫學上判定為「畸胎」。母親當時正接受大量服藥治療，造成胎兒心臟缺損、「波蘭症候群」罕病更讓她出生後就沒有胸大肌。

不願意向命運低頭、不願意讓母親一樣癱瘓，游春桃努力扭轉人生，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己如何從老弱殘妹，化身性感辣姐的勵志故事。

運動員成免疫失調患者

游春桃的母親原本是田徑隊健將，年輕時運動受傷，傷口未處理好不以為意，沒想到引發全身性蜂窩組織炎，狀況急轉直下，23歲發病更被判定為全身性免疫失調疾病患者，長期需要中藥、西藥併服治療。

治療過程中，母親不慎懷上了游春桃，造成胎兒部分器官先天受損、發育不全，意即俗稱的畸胎。不捨已經成形的生命，母親決定保住孩子，也停止接受治療，忍著痛苦過程將春桃產下。

這輩子不可能運動

春桃的誕生，帶給父母極大的幸福，但春桃天生心室中膈缺損，血液無法順利流過，導致易喘易缺氧，無法從事激烈運動。

出生後也發現春桃是「波蘭症候群」罕見疾病患者，胸大肌與胸骨連合之處的缺損，造成先天性乳房缺損、沒有胸大肌，腋下至胸口處都是一片平滑，成長過程中，只要做「推」這個動作時，總覺得特別吃力。

「不誇張，即使只是『推開一扇門』，都讓我覺得好辛苦啊……。」從小春桃就是運動白癡，可以連續投籃10個麵包球、坐姿體前彎只能碰到膝蓋、跑步課永遠最後一名。從未在體育課中得到任何成就感，得到結論是「我恨運動」。

腳傷造成腿部萎縮

2018年，由於一時不慎，游春桃膝蓋扭轉角度過大，造成「前十字韌帶斷裂」，只好進行膝關節韌帶重建手術。術後，為了讓植入物與身體組織密合，有將近３個多月的時間必須仰賴助行器走路、傷腳不可施力。

等到再次拆開繃帶時，她發現受傷的那隻腿部已經萎縮了；正常腳與傷腳之間，形成明顯的大小差別，而且由於長期重心不穩、姿勢不佳，整個人的骨架似乎有側彎跡象。

某次，當她要從一樓爬上二樓時，居然腿軟（術後肌力退化）、氣喘吁吁（心室中膈缺損）；想到自己與生俱來發育不良的上肢肌群（波蘭症候群），她問自己「難道我這輩子只能這樣廢下去了嗎？」

身為叛逆不服輸、又愛挑戰權威的射手座，越是不可能的事．她越想試試看。她決定，挑戰過去最恨的運動，扭轉人生。

我竟然有胸肌了

第一次踏進健身房，望著琳琅滿目的器材，最終卻只敢站上跑步機......。做了一個月的有氧運動、加上嚴格忌口，我的體脂肪確實下降很多，但是整個人就是扁扁一片，毫無曲線美感可言。

後來，游春桃開始做重量訓練，從徒手單腿站立、微蹲、半蹲、深蹲、揹槓深蹲，她第一次找到「運動的汗水」所能帶來的成就感。另外，ＲＤＬ、肩推、槓鈴划船、滑輪下拉；隨著學到的動作越多，得到的樂趣也更多。

「既然大家都說肌肉是可以藉由訓練增長的，那就試試看吧！」關於最吃力的「胸推」，游春桃從兩個寶特瓶開始訓練起、然後慢慢增加重量，一年後已經可以負重６公斤，腋下也漸漸浮現出胸肌的輪廓......。

「相較於普羅大眾的公斤數，我廢爆了；但是相較於N年前的自己，我優秀多了。」拍照時發現自己可以跟「正常人」一樣，擁有凹凹凸凸、有肌肉的腋下，讓她感動哭了。

悔恨過去不思改進的自己

過去，她是不愛走路、20歲的老弱殘妹；現在，是巴不到天天走跳一萬步，大量流汗、再也沒有感冒過的38歲性感辣姐。

母親後來的病況逐漸惡化，後期不良於行，全身關節壞死，長期臥床導致肌肉萎縮，沒有肌力。游春桃不希望以後也跟母親一樣「我不再憎恨運動，而是悔恨過去那個消極、不思改進的自己。」

如今的游春桃，是事業表現傑出的外商公司主管，有甜蜜溫暖的婚姻，最重要的是，找回了健康的自己。透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

曾經有人說過，當你制訂目標後，最可惜的就是「構想從未停止；行動從未開始」。

像我這樣一個先天不良、後天又失調的瑕疵品，都能在步入中年時有所成長突破，更何況是個為健康、年輕的弟弟妹妹們？別讓理想淪為空談，今天就開始動起來吧。

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