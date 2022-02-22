產後憂鬱的雙寶媽 夫妻重拾恩愛人生全靠四個字

「我怎麼會把人生搞成這樣？」生一胎時，曾雅蓮被嚇壞了，每天睡眠不到３小時、身材浮腫，更陷入產後憂鬱；鼓起勇氣生了第二胎，她為自己設定底線「絕不讓黑暗再來一次！」和丈夫一起努力，找回恩愛人生。

曾雅蓮接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享全職媽媽如何在找自己和經營家庭間，取得平衡的掙扎歷程。

婚前婚後差很多

老大出生前，社會上發生小燈泡事件，加上保母虐嬰事件頻傳，曾雅蓮在丈夫期待下成為全職家庭主婦，24小時被嫩嬰綁住，連上廁所、洗澡都無法離開孩子，直到孩子３歲幾乎每晚睡不到３小時、三餐完全不正常，生活步調大亂。

「我不要再生第二胎了，我不要這樣的人生！」曾雅蓮受到相當大的衝擊，失去了自由、睡眠、工作、社交，經歷身材走樣、內分泌失調，自信心大挫，更誘發產後憂鬱。但為了幫大寶添伴，還是咬牙懷了第二胎。

我要更愛我自己一點

第一胎的痛苦歷程，讓她體認到必須更愛自己一點，「我必須在婚姻生活、家庭、孩子還有自己間，取得一個平衡點。」曾雅蓮決定找回健康，及寵愛自己的時間。

和先生溝通後，夫妻有了共識，為孩子找合格的褓母、定期找中醫報到調理身體、固定到健身房報到，擬訂時間輪流外出打球社交（一個在家照顧孩子），沒孩子的時間安排和兩人約會，一起攀岩課、潛水、拳擊課，假日訂為家庭日。

夫妻一起運動變恩愛

還沒結婚前，曾雅連原本就有打羽球的習慣，產後因為育兒時間上的限制，我選擇白天到健身房運動，不管刮風下雨、天氣再冷，時間到必會到健身房報到，「因為我必須離開舒適圈，專注於我為自己設定的目標！」

接觸健身也間接改變飲食習慣，曾雅連的口味變清淡，皮膚狀況和體力都變好，心境上也更年輕，即便疫情停上健身課，她在家中照料孩子依然沒停歇，仍然在家持續運動，並成功解鎖自訂目標「引體向上」。

持續健身一年後，曾雅蓮體態上的轉變，讓身邊的朋友都感到吃驚，因為她不僅身材宛如少女，整個人還變年輕了！多年未打的羽球，也因為身體素質變好，球技大躍進，球友也覺得不可思議。不僅如此，她更找回自信健康，過去老公不能接受健身房重訓課，她鼓勵老公一起健身運動，如今夫妻感情比以前更甜蜜。

婚姻需要經營

「婚姻需要經營，但夫妻也該有各自的生活圈」曾雅蓮感恩老公是神隊友，兩人分別加入不同的球隊打球，各自有朋友圈，結交新朋友，反而覺得對方更有魅力，家庭關係也更融洽。

透過有肌勵，曾雅蓮想鼓勵更多人，每個挫折其實都是讓自己成長蛻變的機會，你掌握了這個機會，你就能扭轉局勢。好的心理素質是計劃的成敗關鍵，相信自己可以，相信自己值得更好，在生活中擬定目標，讓自己對生活充滿熱情，用力活出最高版本的自己！

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