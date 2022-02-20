有片｜3分鐘全身燃燒！KIMIKO老師教你跳美型有氧舞

疫情關係無法出門運動嗎？平常的健身訓練都沒興致？美型運動創辦人KIMIKO老師教你在家就能全身燃脂，3分鐘的「多關節功能性美型有氧舞」，新手也能輕鬆上手，跟著音樂動滋動！

KIMIKO老師推廣的美型運動是藉由小角度的動作對「核心肌群」進行深度訓練，加上獨家研發的KimiBarre美型輔具，更能有效幫助身體掌握姿勢以及正確使力，用對的地方發力，運動後瘦身效果更佳！

這次的運動有2個部分，分別為練下身的夾鼠蹊組合和練上半身的關肋骨組合，一次練到全身肌群，老師也提出一些新手上常犯的錯誤，在家也能快速學會，快跟著影片一起跳起來吧！

老師小提醒：本組合心率區間為130-160，不適合太晚跳，容易失眠。

想了解更多關於運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓體態更好看！

完整影片

KimiBarre FB

延伸閱讀

磚頭也能健身？香港健身教練帶你練肌肉

不用器材也能輕鬆瘦！10分鐘進階版燃脂運動