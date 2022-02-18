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40年擾人頭痛困擾暴瘦 做對一件事不再痛到老！

聯合新聞網 / 張念慈
頭痛是纏繞李淑媛40多年的惡夢，透過學瑜珈、做運動，健康情況好轉，再也不用擔心「痛到老！」圖片由李淑媛授權「有肌勵」刊登
頭痛是纏繞李淑媛40多年的惡夢，透過學瑜珈、做運動，健康情況好轉，再也不用擔心「痛到老！」圖片由李淑媛授權「有肌勵」刊登

許多人都有頭痛困擾，但通常只要稍做休息就會平復，對李淑媛來說，頭痛卻是纏繞她40多年的惡夢，加上心律不整問題，讓她整個人暴瘦到僅剩38公斤；後來，她開始學瑜珈、做運動，健康情況好轉，再也不用擔心「痛到老！」

59歲的李淑媛接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享自己如何改善頭痛，找回自主人生的過程。

病痛纏身的人生

李淑媛是三寶媽，孩子小的時候總是忙孩子、忙家庭，幾乎沒有自己的時間，更遑論運動。從年輕開始，她就身體虛弱，時常頭痛頭暈，每次頭痛都會痛不欲生，出門旅遊包包裡必備止痛藥、風油精等藥物。

30多歲後，心律不整問題找上門，長期病痛的折磨，讓158公分高的她，最瘦時體重只剩36公斤，常被人誤認為營養不良。

再不運動老了出問題

因為身體極度虛弱，經常生病不舒服，醫生對李淑媛發出警告「如果再不運動，老了之後會有很多問題！」

在機緣巧合下，朋友約李淑媛學瑜伽，雖然一個星期只學一天，但過程排汗量極大，身體狀況大為改善。學習瑜伽2個月後，止痛藥和風油精已在包包裡絕跡了。

雖然飲食方面依然維持三餐正常，少吃甜品、不吃宵夜，但因為身體機能改善，隨著瑜珈讓活力增加，也開始上健身房舉啞鈴、跑步機、腳踏車、游泳，身體的吸收狀況也變好，體重來到48.2公斤左右的標準狀態，原本乾癟的體態如今玲瓏有緻，變得健康許多。

希望大家都跟媽媽學

這兩年，因為疫情關係無法學瑜珈、也沒跑健身房，但她依然在家堅持自律的苦練，最近愛上打羽毛球，「我對運動的熱忱越來越濃，甚至是愛上了。」這股熱情也感染女兒開始運動，從原本體態圓潤的50多公斤甩肉到42公斤。

李淑媛的兒子欣慰母親在運動中找到新方向，開玩笑說「如果爸爸跟媽媽一樣，多運動就好了」健康維持住，老來不會有那麼多問題。

59歲的她，如今小孩各自28、32歲，身體健康，帶來心情的樂觀、知足，可以待在家中一整天研究廚藝、種植，生活自在愉悅。

做喜歡的事就會開心

成功逆轉40年的病痛道路，李淑媛感慨很深。「很多人常說，自己身體因為這裡痛、那裡痛，所以不能運動，但其實都可以從在家附近運動開始，例如走路只要開始走就好，慢慢的就會走更遠，但很少人願意開始。」

比別人多一點志氣，你就會多一點出息。比別人多一點執著，你就會創造奇蹟；59歲的我，創造了奇蹟，畫出了屬於自己的一道彩虹，你呢？」透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，找出自己喜歡的興趣，做喜歡做的事就會開心，只要開始，一切都還來得及！

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