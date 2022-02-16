總是說「我做不到啦」 靠節食減重情緒出問題 老公一句話改變她人生

「我做不到啦」、「沒辦法，這太難了」長久以往，黃紀詠總是這樣對自己說。從小被笑胖子，覺得瘦到病態才是真正美，直到減重減到情緒出了狀況，才驚覺「我生病了！」

黃紀詠接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享自己如何找回健康和自信的過程。

沒自信的胖子

40多年來，黃紀詠很多時候做事都是三分鐘熱度。怕吃苦，沒有自信，永遠覺得自己做不到而放棄。她找不到令她自豪的東西，也沒有可以靠熱情維續下去的興趣。

從小到大她都身型圓潤，走在校園裡被同學嘲笑「胖子來了」，但她就是不喜歡運動，總以肚子痛、生理期來了逃避上體育課。成年後雖然不斷嘗試減肥，但總是以吃很少、不停做有氧運動、跑步來瘦身，從沒有考慮過健身重訓來雕塑體態。

兜兜轉轉的減肥路

少吃多動的減重方式難持久，黃紀詠在減肥路上經常兜兜轉轉，時肥時瘦，就算心裡其實知道該怎麼去保持身型，但就是怕吃苦，選擇視而不見。她告訴自己：女人跟肌肉是沒有關係的，肌肉對我沒有好處，只要瘦就好，越瘦才越美。

直至疫情開始爆發，黃紀詠的身形亦開始大走鐘，所以她的減肥計劃又重出江湖。她靠著餓肚子方式減重，卻出現常常哭、動不動老公發脾氣，她雖然知道自己似乎不對勁了，卻不知道該怎麼做。

「我們去看醫生吧，也試試看做運動，看你可以維持多久」幸好，老公鼓勵她去看醫生，透過服藥保持情緒穩定，也是人生第一次，不是為了減肥，而是為了健康而運動的習慣。

運動拯救了我

4年多前，黃紀詠曾請過健身教練做重訓，163公分、體重62公斤，上完20堂課後，身形卻完全沒改變。這一次，她在老公支持下，培養正確規律的運動習慣，一周運動4到5次，持續重訓2年多，情緒得到釋放，毅力也跟著提升。

「我從來沒有想過自己原來會有點肌肉！」如今，44歲的她把運動當日常生活，體重下降到52-54公斤，「 運動拯救了我，我的自信心增強，更勇敢去面對任何困難！」

要相信自己會變美

在運動過程中，過往沒自信，擔心自己什麼都做不好的黃紀詠，如今工作上變得很有自信，「外表當然迷人了很多，我出門老公都很緊張呢！」她大笑。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人「沒有努力過，當然會失敗。」開始，永遠不會太晚；要堅持，相信你自己會變得更美，最重要的是要相信自己。

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