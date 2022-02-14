25歲年薪破百萬卻來不及帶媽享福 她淚眼醒悟：成功一定要趁早！

「我的一切努力都是為了媽媽，沒想到一切都來不及了....」為了陪伴罹癌母親，高雅雯辭去穩定教職自己創業，才25歲就年薪百萬，為母親圓人生第一次、也是最後一次的出國旅行夢想，不久母親就病逝了。

不讓自己再有後悔的機會，高雅雯接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己為家人活出耀眼人生的故事。

從未出過國的父母

高雅雯的家境小康，但爸媽總是節省苛刻自己，存錢讓孩子念書、享受，自己卻從未出過國。母親長期身體不舒服，雖然高雅雯總勸母親到醫院做康檢查，母親卻擔憂「如果真真的有病，要花很多錢怎麼辦？」遲未就醫。

幾年前，母親乳房萎縮疼痛就醫檢查，才發現已經是乳癌第三期，只能透過補充保健品來減緩不適。但即便是如此，母親依然心心念念著要當保母，照顧孫子減輕兒女的育兒負擔。

高雅雯原在補教機構擔任英文老師，工作穩定高薪，但為陪伴母親，也希望能給母親更好的醫療照顧和生活品質，決定自己創業投入保健食品產業，成功帶父母出國度第二次蜜月旅行，結果竟是母親人生第一次出國，也是最後一次。

母親離世後

母親罹癌後身體極度虛弱，引發胰臟發炎，沒辦法走路只能臥床，一次突然肚子痛送醫，本以為兩周就會出院，沒想到再也沒有機會走出醫院。

這是高雅雯生命中最挫敗、最疼痛的傷疤。「我一輩子的努力，都只是為了讓媽媽可以過好一點的生活，有時間陪她，那我現在那麼努力打拼做什麼？」

經過漫長的沮喪痛苦後，雖然遺憾無法在母親面前結婚、生小孩，但慶幸的是過去總讓母親擔憂的她，在母親離世前已經事業成功。高雅雯轉念：假如我可以代替媽媽照顧她愛的人，化悲憤為力量，媽媽會不會比較安心離開？

自己改變才能影響人

過去，為了多賺一些錢，高雅雯在便利超商、早餐店工作過、也在賣場當過小妹、櫃姐，補教業任職期間靠兼差每月多近10萬元收入，也成為她後來勇敢創業的契機。

她心想，高單價的保健食品如果只講產品組成、做傳統問卷開發，拼命想把產品賣出去，成效有限，也容易引發顧客反感

「自己改變很大，就是最好的代言！」過去工作壓力大，有圓形禿、月經不正常、臉部暗沉很多痘痘；體重雖僅51公斤，體脂肪卻高達30%，後來靠運動和補充保健品，成功瘦身到41公斤、體脂肪21%，身心狀態都變好。

她將自身變化透過網路分享，吸引許多陌生客主動上門詢問，認識更多各行業的優秀人才，創立懶人甩肉線上健身房，每年超過100位新學生加入，帶著客戶、學生一起改變改變生活品質，更獲邀參與出版女性創業歷程的夢想書。

成為媽媽最驕傲的女兒

「雖然偉大的媽媽到天國，但我想成為她這輩子最驕傲的女兒！」母親離世後，高雅雯帶著家人去日本、上海，她自己也走訪香港、韓國、上海、江南、美國，珍惜和家人相處時間，努力讓家人過得更好。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：每個人都會有心情低落的時刻，如果你因為沒有得到想要的東西，而感覺到挫折，就告訴自己，如果你沒有得到你要的，你即將得到更好的。

成功的關鍵，就是不斷往前走，永遠不要放棄信念。

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