有片｜情侶必看！5個會重新愛上對方的雙人運動！

周末想帶全家出遊卻不知道要去哪? 一家人在家相互對看好無聊！既然如此，不如找伴侶一起來場雙人運動秀吧！「黃君聖Sunny營養師」提供雙人運動五心法，教大家如何一邊調整體態還能一邊增進伴侶間彼此的情感。

影片中營養師黃君聖號招父母來示範，在五個雙人合力的運動組合中，攻守交替，每組做40秒，每20秒就休息一下。據說這就是營養師黃君聖與家人邊運動邊增進情感的獨家心法。

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對了！黃君聖Sunny營養師還要提醒大家，進行運動時記得先評量自身能力再選擇強度喔！

黃君聖Sunny營養師 YT: 點我看

黃君聖Sunny營養師 原始影片:點我看

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