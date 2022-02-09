親人相繼離世、業績王被迫成為家庭照顧者 她做對一件事找回自我

短短3年，林慧玲遭遇人生重大打擊，親人相繼離世，她辭去夢幻工作，擔起照顧親人留下的兩個孩子重責，成為老母親的家庭照顧者。才52歲，人生該如此被困住嗎？

林慧玲接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享她如何走出人生低谷，找回自主生活的歷程。

失去舞台的業績王

林慧玲是馬來西亞檳城人，原本在保險業任職，從年輕開始一路打拚，業績始終非常亮眼，是人人稱羨的成功職業婦女典範，兩個孩子也分別24歲、17歲，不再需要父母擔憂。她一直以為，自己會努力工作到退休。

3年前，老公的弟弟因體重過重，產生代謝問題导致器官衰竭，在43歲壯年逝世。單親的小叔留下兩個孩子，當時分別才9歲、11歲 ，必須由林慧玲照顧；好不容易脫離拉拔孩子的辛苦，如今一切要重來一次，她花數倍心力細心呵護，不讓兩個孩子心靈受傷。

接著，是婆婆跌倒，因骨質疏鬆骨折，加上心肺功能不好，醫生拒绝麻醉開刀，從此只能坐輪椅，加上婆婆身形較壯碩，家人抱不動，也顧得心力交瘁。1年半後，婆婆也死於器官衰竭。

再來，是高齡85歲的母親因長期吃素，營養不足、肌少無力，不能自理，林慧玲擔起照顧者角色，每天抱母親洗澡、準備早餐。人生，再也不是為自己而活。

平衡家庭與生活

一開始，林慧玲無法接受生活的劇變，夫妻時有爭執，更長達兩年不使用社群媒體，不願和過去職場生活圈聯絡，不想被別人看到自己的狼狽。後來她轉念，「幸福不是理所當然的」，因為在家時間多了，夫妻才有機會多相處。

林慧玲的丈夫也成功扮演「神隊友」的角色，願意善解人意，了解妻子的為難處，一起陪伴照顧岳母，讓林慧琳的心情也被照顧到，就不覺得辛苦。

林慧玲決心平衡自己的家庭和生活，過去外時從不下廚的她，如今可以煮一桌好菜。以前從未相夫教子，如今努力陪伴老公、陪孩子，享受和母親相處的甜蜜時光。

運動找回人生美好

經過家人因健康狀況不佳導致人生巨變，讓林慧玲深深體會鍛鍊肌肉、加強心肺功能的重要性，「以後如果身體出狀況，心肺功能强，醫生才能夠幫到我們；肌肉量多，復原才會快，只有自己才能幫自己...」

「讀别人po文完善自己，自己 po文可以鼓勵自己」她跟 youtube、fb社團上的健身瘦身達人學習，堅持要自然健康方法來塑身、健身，基本飲食控制、有氧一起来，

透過宋晏仁醫師的「211飲食法」，也就是每餐攝取蔬菜、全穀類、蛋白質的比例分別是2:1:1， 搭配168斷食法，加上有氧運動，體態慢慢改變。

「人生太美好，堅持要可以穿高跟鞋到老、美到好。」過去體態圓潤的她，要精挑細選顯瘦的衣服，如今帶母親復健治療時，她就在旁自主做運動。把自己雕塑得美美的，等顧完回家，運動也做完了。現在，隨便一件衣服就可以穿得美美的，周圍朋友驚嘆、羨慕的眼光，是她繼續努力最大動力。

為家人留下習慣財富

52歲的林慧玲，從過往封閉自己到現在更有信心，持續不斷執行及改善運動方式，平常時候採站姿運動，想偷懶時就有躺式運動；有空時就跑步，時間緊凑就在家tabata， 隨時隨地偷時間，就可以做些塑身動作。

「我覺得這是最值得的投資！」更棒的是，她影響身邊的人一起變美，更自豪為老公、孩子留下一個飲食控制、運動的《習慣財富》。她告訴「父母照顧自己，健身可以省下醫藥費；孩子努力讀書申請助學金，這兩筆最大的開銷省下來，我們和下一代共同創造財富.. 」把好的觀念傳承下去，不至於把血汗錢留给醫院或昂貴的學費。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，很多人都希望積極一次到位，例如每天運動幾小時、全方位斷食，但「先求有再就好」，不要給自己太多困難目標，開始的時候跑步有氧就好，先別想怎樣翹臀，就算還沒有找到方法，但只要一步一步來，找到高手幫自己，生活中每件事都會變得更好。

不要擔心自己不夠努力、不夠好，不要一直跟別人比，照著自己步伐，一步一步往前進，做了一步就會想到下一步，正面的面對，先開始就好，一定可以找到自己的新天地！

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