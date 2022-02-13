有片｜腳踝扭傷不會好？物理治療師教你3招復健

腳踝扭傷常見，如果沒有好好復原腳踝，其他部位也會跟著歪斜或是代償，很可能會留下慢性腳踝疼痛或是慣性扭傷，影響行動。物理治療師提供3個動作供傷患居家復健，以及基礎治療觀念。

「柯式野生活」的柯柯因為一場越野賽事左腳踝撕裂傷，受傷初期沒有好好治療，雖對平常運動沒有影響，但左腳踝活動度受限，時常發出喀喀聲，找物理治療師檢查後才發現，後遺症很多。

會扭傷是因為組織承受了超過它可以承受的重量，剛扭到時要先冰敷，緩解疼痛後就可以開始熱敷，很多人有個謎思，不痛時才想到要復健，其實急性期時要找專業醫師處理，能夠更有效的緩解疼痛，發生扭傷也應適度活動，防止肌肉退化！

影片中教大家的居家腳踝復健，分成了活動度、穩定度和功能性3種訓練，為扭傷後的前、中、後期分別適合的動作，過程中如有不適，請找專業協助，以免受傷！

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原始影片

柯式野生活YT

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