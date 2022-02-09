有片｜肩膀好痛怎麼辦？3個動作減緩五十肩

肩膀太痛手都舉不起來嗎？肩膀疼痛原因第1名的「五十肩」又稱為冰凍肩，主要是肩關節囊因發炎而導致粘連，一動到肩膀就會疼痛不已。今天讓「詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab」教大家3個動作，把肩膀沾黏拉開！

在影片中提到五十肩分成三個階段，分別為肩膀開始大範圍發炎的結凍期，到後來肩膀僵硬的冰凍期，以及最後開始緩解的解凍期，五十肩整個的發炎到緩解時間非常長一拖就是好幾年，不及早改善，對於生活影響很大。

「詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab」教的3個動作，較適合在冰凍期的病患，能夠有效的拉筋，加快復原速度。如果肩膀太疼痛，還是要先尋求專業人士的幫助，以免受傷！

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原始影片

「詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab」YT

「詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab」FB

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