最痛的遺憾！過年前未婚夫猝逝 疫情讓她無法送終

許多女孩最大的夢想，就是牽著心愛另一半的手，走進結婚禮堂。對劉奕貝來說，夢想卻在實現的前一刻，殘忍破滅了。未婚夫突然猝逝，更因疫情益發嚴重，不能見對方最後一面，這樣的遺憾，需要花多久時間才能走出來？

「我會好好吃飯，好好生活下去，你放心吧，一切都會好好的」眼淚流盡後，劉奕貝接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何拾回一片片破碎心靈的傷痛故事。

嚴重車禍錯失大學考試

37歲的劉奕貝是馬來西亞人，從小就在愛的環境中長大，可謂三千龍愛在一身。求學階段至今，她都是童軍的成員，受到童軍誠實、勇敢、快樂的精神理念影響深遠。

19歲那年，劉奕貝在大馬高教育文憑考試(STPM)前個月發生重交通事故，右腿股骨一小截粉碎性骨析、小腿脛開放性骨折，插穿前小腿。右腿滕蓋內側肌肉撕裂，並缺失一小部分，因為失血過多，差點就要撒手人寰。

為了療傷和復健，錯失了進入大學的機會。19歳到26歳間，她進出醫院多次進行修復手術。「沒有家人的支持與陪伴，我應該不會那麼快走出黑暗期間」母親的親力親為，小舅的辛勤接送，讓她終於返回正常人生。

為了另一半想更好

因為腿部傷勢影響，加上家人溫情照顧，劉奕貝總是吃太多、動太少，156公分的身高，在2016年到了體重數字巔峰的72公斤。一次平常的走路，竟讓劉奕貝喘到以為自己就要往生了。那時候起，她對自己說「不行這樣墮落下去，我要珍惜搶回來的生命！」

秉持「不吃產品，靠飲食瘦下來」的決心，她利用「eat clen」清淡健康飲食方式瘦身，2個月雖然瘦了4公斤，但過程真的太痛苦了。劉奕貝改用生酮低碳飲食方式，透過自己做功課、心理建設，就算吃炸雞也能減肥，終於成功瘦身。

後來，劉奕貝和另一半相戀了，兩人論及婚嫁，雖然是遠距離戀愛，兩人平日無法相守，但為了讓自己變更好、變更美，她開始了運動旅程，希望可以給對方一個健康美麗的新娘。

真愛突然離世

2021年新年前，未婚夫卻突然因腦出血離世，馬來西亞疫情嚴重，她無法前往見對方最後一面。這樣痛不欲生的打擊，讓她體重急速下滑，骨瘦嶙峋、臉色更像是失了血般的慘白。為了不讓自己再消瘦下去，也不忍身旁的人再擔心，她重拾運動習慣。

不料2021年7月，她又因感冒發燒病了快2個星期，體重再度下降，運動也因此而中止了。8月間，家中遇竊賊，手機被偷了，也偷走了手機內和另一半的珍貴回憶。10月間，她因工作拉傷右滕蓋上側的肌肉，無奈就醫診療。

物理治療師建議她，復健好後就去健身房，借助健身機械，將大小腿肌和臀肌練壯起來，避免再受傷，也為老年的自己「存本」。

開始健身鍛鍊前，劉奕貝勤快瀏覽健身網頁、影片做功課，做好心理建設，知道自己不足的地方，上健身房時就詢問教練，讓健身訓練更事半功倍，體脂率從23%降到18%。

過去她總是低調過生活，現在卻熱情在社群分享運動人生「會這樣高調處理自己，是另一半走後，讓我驚覺在有生之年，可以留下些什麼？希望在我離開後，認識我的人可以從我留下來的東西，學點什麼，哪怕一點點，足矣。」

鼓勵你的話

「其實我一點都不堅強，但是我知道，他會希望我過得好」即便到現在還無法忘懷過去，但劉奕貝努力透過運動走出傷痛。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人「想是問題，做是答案。」真的下定決心了，就要抱著破沈舟的心態。改變，什麼時候最好？就是現在！Now is the time ！將其一以貫之、融會貫通、持之以恆，就會有你要的效果。

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