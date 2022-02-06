有片｜「性」福指數up up！4個凱格爾運動

婦女產後，常會面臨漏尿、頻尿問題，性生活感受不如以往。這些其實都是因為骨盆底肌變鬆了！「黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動」教妳4個動作訓練骨盆底肌，讓妳在生活中即使大笑也不尷尬！

近年「凱格爾運動」討論度越來越高，由於此運動能夠緊實骨盆底肌，並通過主動收縮盆底肌群的作用提升盆底肌力，進而改善漏尿，預防子宮、膀胱下垂的問題。此外還能改善性功能障礙，提升「性」福感！因此，被哈佛醫生推薦為對身體最好的運動項目之一。

「黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動」骨盆底肌訓練菜單中有踮腳、腿交叉深蹲、側躺側抬躺、橋式等四組動作。每組做15到20下，只要個別做15分鐘，一天做3組，就能明顯感受到會陰部的收縮。想找回妳的生活「性」福感嗎? 那就趕快打開影片跟著一起做吧！

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原始影片

黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動 YT

超媽事務所 YT

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