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有片｜不痛代表沒問題？物理治療師教你4個動作提升腳踝活動度

聯合新聞網 / 江孟軒
很多人會忽略腳踝問題，其實腳踝比想像中更重要。圖/CANVA
很多人會忽略腳踝問題，其實腳踝比想像中更重要。圖/CANVA

你知道什麼是腳踝「動力鏈」嗎？很多問題的根源，就是從無感的腳踝開始的，腳踝是所有動作的起點，只要會接觸到地面的運動都會用到腳踝，讓物理治療師啾c教你快速檢測自己腳踝，提升腳踝活動度！

動力鍊是當人體做出一個連貫的動作時，通常需要使用到身體數個關節與肌群，力量在肢體或軀幹間傳遞的過程就稱之為動力鏈，每個關節環環相扣，當有一個部位出現問題，其他部位就會強迫代償更多角度，而導致不適。

影片中，啾c教大家4個動作提升腳踝活動度，分別有背屈關節鬆動、內外翻關節鬆動、PNF背屈活動度增加、功能性內外翻，詳細動作快打開影片看看吧！

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原始影片

啾c物理治療師YT

啾c物理治療師FB

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