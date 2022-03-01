研究證實這招竟能改善自律神經失調？？？
妳有自律神經失調的問題嗎? 或是常常因為睡前焦慮，而導致失眠的情況產生呢? 今天學貫中西醫的中醫師黃獻銘「阿銘師」。要教大家如何有效地調節自律神經失調，讓你一覺好眠。
阿銘師的臨床研究發現，由於現代人生活忙碌，承擔了許多壓力在自己身上，以至於交感神經長期處在亢奮的狀態，心情焦慮的問題也隨之產生。針對這樣的問題，阿銘師稱為「Fight or Flight」 - 戰逃反應。
因此阿銘師在影片中教大家一種方法，來解決這樣的問題。而這個方法其實很容易，那就是「感恩」。阿銘師說，因為人一但有了感恩的對象，就會發現自己其實不孤單！也會在感恩的過程中感受到，原來自己是被支持與受愛護的。
阿銘師說，其實這個方法早在2016年就已被證實，不但能有效降低身體的發炎指數，還能夠有效調解自律神經的心律變異度。所以只要懂得感恩，情緒就會變得更加穩定，自律神經失調的問題就更容易獲得控制。
所以，如果你有自律神經失調的問題，不妨嘗試看看阿銘師分享的方法。若想知道更詳細的內容，就趕快打開阿銘師的教學影片吧！看影片中透過問卷調查的結果，所歸納出的六大項目如何深入的解決你的問題。
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