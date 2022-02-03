這些零食不能吃?!?!超商零食選擇攻略！
減肥期間零食真的好誘人～要拒絕零食的誘惑，真的很不簡單！「好味營養師品瑄」分析超商常見零食，並且整理出3點注意事項，教你適當滿足慾望，又能達到熱量控管效果！
在減脂期間，零食克制就非常重要，因為通常在吃零食時，會一不小心就攝取過度的熱量，透過影片中的3點注意事項，幫助你適度的釋放對零食的慾望。
首先是在吃零食時，要去控制攝取的熱量，營養師品瑄建議大家單次熱量控制在250～300大卡之間，比較不會造成其他餐(正餐)的負擔。
接著拿到零食時一定要先查看營養標示，在買任何的包裝食品時，第一件事情就是要先翻到背面，確認標示「每份」所含的熱量、鈉含量跟精製糖的量，這幾點都是特別要去關心的，正確計算才會知道自己攝取了多少熱量。
最後是盡量選擇小包裝的零食，避免因為買大包裝零食而失控直接吃光，反而攝取過多的熱量。
完整影片：看更多
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言