這些零食不能吃?!?!超商零食選擇攻略！

減肥期間零食真的好誘人～要拒絕零食的誘惑，真的很不簡單！「好味營養師品瑄」分析超商常見零食，並且整理出3點注意事項，教你適當滿足慾望，又能達到熱量控管效果！

在減脂期間，零食克制就非常重要，因為通常在吃零食時，會一不小心就攝取過度的熱量，透過影片中的3點注意事項，幫助你適度的釋放對零食的慾望。

首先是在吃零食時，要去控制攝取的熱量，營養師品瑄建議大家單次熱量控制在250～300大卡之間，比較不會造成其他餐(正餐)的負擔。

接著拿到零食時一定要先查看營養標示，在買任何的包裝食品時，第一件事情就是要先翻到背面，確認標示「每份」所含的熱量、鈉含量跟精製糖的量，這幾點都是特別要去關心的，正確計算才會知道自己攝取了多少熱量。

最後是盡量選擇小包裝的零食，避免因為買大包裝零食而失控直接吃光，反而攝取過多的熱量。

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好味營養師品瑄：YT/IG/FB

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