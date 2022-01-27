有片｜頭髮掉超多怎麼辦？簡單食療救救妳！

梳頭髮時，頭髮都在大把大把的掉嗎？掉髮總在不知不覺中發生，掉髮原因主要與個人的生活型態及飲食習慣有關，但髮型就跟身形一樣重要，該如何減緩或是預防掉髮，除了調整生活習慣，也可以從食物方面下手。

YouTuber「Cching 施清」平時會分享很多減肥食譜，因自身產後掉髮嚴重，試過許多食療方法，像是平常大家會聽到的芝麻糊、黑豆水、中藥湯等料理，處理起來都有些廢時，因而分享了「簡版防脫髮養髮食譜」。

這次教學的料理有味噌海帶湯、芝麻麻糬、醬油鮭魚、水果沙拉，影片中還有提到「Cching 施清」自身護髮心得，趕快打開完整影片一起看看吧！

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完整影片

「Cching 施清」FB

「Cching 施清」YT

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