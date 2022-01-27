有片｜頭髮掉超多怎麼辦？簡單食療救救妳！
梳頭髮時，頭髮都在大把大把的掉嗎？掉髮總在不知不覺中發生，掉髮原因主要與個人的生活型態及飲食習慣有關，但髮型就跟身形一樣重要，該如何減緩或是預防掉髮，除了調整生活習慣，也可以從食物方面下手。
YouTuber「Cching 施清」平時會分享很多減肥食譜，因自身產後掉髮嚴重，試過許多食療方法，像是平常大家會聽到的芝麻糊、黑豆水、中藥湯等料理，處理起來都有些廢時，因而分享了「簡版防脫髮養髮食譜」。
這次教學的料理有味噌海帶湯、芝麻麻糬、醬油鮭魚、水果沙拉，影片中還有提到「Cching 施清」自身護髮心得，趕快打開完整影片一起看看吧！
想了解更多關於健康增髮的飲食嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你吃得健康、頭髮多多！
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言