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有片｜拯救奶奶大作戰！20分鐘提升胸部運動

聯合新聞網 / 陳俐伶
拯救奶奶大作戰！圖／canva
拯救奶奶大作戰！圖／canva

想要逆轉生完小孩、餵母乳之後的胸部下垂，並保持堅挺？Youtuber「Coffee林芊妤」要來拯救各位，並傳授適合所有女生的健胸運動！

你知道過度節食減重，蛋白質攝取不足會導致胸部下垂嗎？胸部下垂不是大胸部女孩的專利，小胸部女孩也會有下垂的困擾，至於想要改善胸部下垂，除了記得每天洗澡後用乳液按摩胸部，想讓自己升CUP外，Youtuber「Coffee林芊妤」表示，多做一些胸部的運動，其實對保持胸型也是很重要的。

在影片中示範使用1公斤啞鈴來開始今天的運動，也提醒大家，如果沒有啞鈴的話也可以使用水壺來替代。快跟著林芊妤，動完保證超有感！持之以恆在不久的將來絕對看見成效，找回自信。

想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更強壯！

Coffee林芊妤 FB: 點我看

Coffee林芊妤 YT: 點我看

Coffee林芊妤 原始影片:點我看

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