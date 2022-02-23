有片｜拯救奶奶大作戰！20分鐘提升胸部運動

游春桃是不在預期內懷上的孩子，醫學上判定為「畸胎」。母親當時正接受大量服藥治療，造成胎兒心臟缺損、「波蘭症候群」罕病更讓她出生後就沒有胸大肌。不願意向命運低頭、不願意讓母親一樣癱瘓，游春桃努力扭轉人生，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己如何從老弱殘妹，化身性感辣姐的勵志故事。

2022-02-23 08:58