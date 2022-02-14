有片｜不信就算了！這樣呼吸就能強化肺部組織？

Omicron變異株來勢洶洶，台灣又再度陷入社區感染危機！受過西方專業心理學訓練，始終專注在瑜珈、與氣功訓練的身心靈引導師安妮。在自創的Youtube「安妮身心靈Breathe＆Flow」將傳授頻道中傳授「小周天導引法」，教大家如何透過氣功引導，淨化並強化肺部組織。

安妮在「安妮身心靈Breathe＆Flow」中表示，主要會影響人體肺部功能的有三大疾病，分別是：肺炎、肺癌、肺阻塞。而透過「小周天導引法」的心靈運動，能讓人們心情平靜下來舒緩壓力，進而達到讓身體更健康的訴求。

「小周天導引法」的身、心、靈運動，講求身心意念的一致，及呼吸平順，透過動中求靜、氣沉丹田、用意不用力等三大運動訴求，逐步讓身體恢復往常獲利，提升健康體態。

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