躺著練呼吸！循序漸進身體變輕鬆！
現代人習慣久坐，經常有腰酸背痛的狀況，透過腹式呼吸，不僅可以減緩久坐的不適感，還可以改善失眠的狀況。
長期致力於呼吸運動的「徐培凱博士」就是以腹式呼吸為基礎，透過呼吸改善身體內部的狀況，今天「徐培凱博士」要教你正確的腹式呼吸方式，按照步驟、循序漸身體就會越來越輕鬆。
腹式呼吸是一種調控呼吸的運動，跟時下流行的氣功或瑜伽一樣，都是專注於呼吸調控的運動。腹式呼吸除了可以擴大胸腔的容量之外，還可刺激腹腔內的副交感神經，以及緩和心跳增強呼吸的效率。
新手可以透過睡前，拿兩本書，一本放胸前、一本放腹部，徐培凱博士提醒在做腹部呼吸時身體要挺直，並讓肌肉放鬆，再將專注力放在腹腔，一次做1～2分鐘，透過書本的起伏查看自己有沒有做正確，另外也有進階版動作，每天堅持才有效，快打開影片一起做吧！
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