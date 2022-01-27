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有片｜不用器材也能輕鬆瘦！10分鐘進階版燃脂運動

聯合新聞網 / 江孟軒
平時在家也想減脂嗎？YouTuber教你不用器材也能高強度的循環訓練圖/CANVA
平時在家也想減脂嗎？YouTuber教你不用器材也能高強度的循環訓練圖/CANVA

平常都不運動又長時間的坐姿不良嗎？這樣心肺與肌耐力都會下降，讓「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」教你不用器材也能高強度的循環訓練，5個動作有效訓練心肺與肌耐力！

訓練心肺耐力可以讓肺部與心臟系統更好的利用氧氣，讓長時間的運動不至於很快疲倦，根據研究，成年人25歲開始，在隨後的每 10 年，心臟泵血及身體攝取氧氣的能力便會下降5-15%，但是大多數的人都可透過固定的運動訓練來增加心肺耐力，也能使我們平日工作時間更久，更有效率。

這次的訓練菜單有5個動作，波比跳、深蹲走路跳躍、跨步跳躍、熊爬+碰肩、跳躍登山者，每個動作40秒休息20秒做2組，透過較高強度的訓練，提高肌耐力與心肺耐力，快找朋友看影片一起動一動吧！

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完整影片：看這裡

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