有片｜不用器材也能輕鬆瘦！10分鐘進階版燃脂運動
平常都不運動又長時間的坐姿不良嗎？這樣心肺與肌耐力都會下降，讓「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」教你不用器材也能高強度的循環訓練，5個動作有效訓練心肺與肌耐力！
訓練心肺耐力可以讓肺部與心臟系統更好的利用氧氣，讓長時間的運動不至於很快疲倦，根據研究，成年人25歲開始，在隨後的每 10 年，心臟泵血及身體攝取氧氣的能力便會下降5-15%，但是大多數的人都可透過固定的運動訓練來增加心肺耐力，也能使我們平日工作時間更久，更有效率。
這次的訓練菜單有5個動作，波比跳、深蹲走路跳躍、跨步跳躍、熊爬+碰肩、跳躍登山者，每個動作40秒休息20秒做2組，透過較高強度的訓練，提高肌耐力與心肺耐力，快找朋友看影片一起動一動吧！
想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓訓練更有效！
完整影片：看這裡
潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess YT：看這裡
潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess FB：看這裡
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言