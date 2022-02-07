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有片｜逆齡臉部瑜伽！六招改善下巴鬆弛問題
隨著年齡增長，大多女性都很怕面對臉部皮膚鬆弛等問題，42歲的Youtuber「日本姐姐るんず」將傳授六個臉部瑜珈運動，一起來體驗逆齡的感覺吧！
身體要運動，臉部除了平時的保養，你聽過臉部瑜珈嗎？臉部是給人第一印象最重要的地方，Youtuber「日本姐姐るんず」將教大家簡單六個小動作，就可以讓你維持臉部的緊實度，正在滑手機的你，同時也可以讓臉跟著動一動，持續做兩個禮拜即可改善雙下巴的問題，找回美麗自信的自己！
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日本姐姐るんずYT：點我看
日本姐姐るんずYT原始影片：點我看
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