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有片｜逆齡臉部瑜伽！六招改善下巴鬆弛問題

聯合新聞網 / 陳俐伶
逆齡臉部瑜伽。(圖/Canva)
逆齡臉部瑜伽。(圖/Canva)

隨著年齡增長，大多女性都很怕面對臉部皮膚鬆弛等問題，42歲的Youtuber「日本姐姐るんず」將傳授六個臉部瑜珈運動，一起來體驗逆齡的感覺吧！

身體要運動，臉部除了平時的保養，你聽過臉部瑜珈嗎？臉部是給人第一印象最重要的地方，Youtuber「日本姐姐るんず」將教大家簡單六個小動作，就可以讓你維持臉部的緊實度，正在滑手機的你，同時也可以讓臉跟著動一動，持續做兩個禮拜即可改善雙下巴的問題，找回美麗自信的自己！

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