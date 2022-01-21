自卑胖妹被騙背債 減掉50公斤：去過地獄，沒什麼熬不過去！

看過地獄的樣子嗎？那是一種知道不管再怎麼努力，都不會有任何轉機的絕望。對「小貞」來說，30歲前的人生，就是地獄。107公斤的身形，阻絕了她對未來的所有想像。

花了4年減掉50公斤，小貞接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享努力成為更好的自己的奮鬥歷程。

胖到失敗的人生

小貞從小就體態圓潤，因為胖，常常被開玩笑的言語霸凌，被路人指指點點，被親戚過度關心，卻因為自卑不敢吭聲。等公車她可以等一小時以上，理由是因為太胖不敢擠上公車；到實體店面買衣服，也因為太胖始終沒有她的尺寸。

因為過胖，遊樂園的安全措施扣不住肥肚子，她總是只能在場外看著別人遊玩；她害怕人群，只要有人群出現，就會快速避開或走進去騎樓。年輕女孩對愛情充滿期待，她卻總是被異性放鴿子、愛情永遠沒有開花的一天。

因為自卑、沒自信的關係，她與人說話不敢直視對方；因為害怕被討厭，她不懂也不敢拒絕別人，總是不斷被利用。直到一次幫朋友貸了一筆款項，對方卻捲款落跑，才知道嚴重性。為了還錢，她白天下班後晚上必須接著去打工，「我好失敗，辛苦賺來的錢都為了別人！」

30歲才開始運動

從沒運動的習慣，加上飲食未控制，小貞一路胖到107公斤。30歲那年，高中時期的好友邀她一起報名即將開幕的健身房，沒想到她卻因此喜歡上拳擊有氧，從中宣洩壓力，養成運動的自律，不管雨天還是寒流，都沒有任何偷懶的藉口。

107公斤的學拳擊有氧，從不會跳踢、剪刀腳、連續抬膝、登山跑、波比跳、瑪莉跳等等。 一開始的笨重與挫折，到後來這些動作能順利完成，「這樣的一段過程，我經歷、適應、習慣了。也會發現這樣的過程中，自己的心也會跟著越來越堅強。」

在經濟不允許的情況下，她無法請教練，但她選擇搭配不同團課，包括拳擊、飛輪、槓鈴..等等。為了讓瘦身更健康有效，她也開始帶水煮便當，搭配減重門診雙管齊下，立志要蛻變。

堅持撐過停滯期

減肥最難的就是堅持，減重門診的藥物只是輔助，若飲食沒控制、沒運動，一樣沒效果，藥物久了也會對身體免疫，因為一直無法突破停滯期的自己，小貞整個人又開始懶散，總共復胖了兩回，每次都復胖近10公斤。

好不容易辛苦減下來的體重，又必須重新再減一次，好痛苦！她只能重新開始振作，再次改變飲食習慣，增加運動量，上TRX的懸吊訓練，寧可選擇去運動，也不願跟朋友去聚餐。但停滯狀態真的好久，久到她又快要堅持不下去了。

減肥最痛苦的不是運動或是餓肚子，而是自己付出了很多，一直很努力卻看不到成果，才是真的痛苦！後來，她也不想繼續糾結，轉念思考「只要維持就，不要再復胖就好。」

沒想到，有天公司同事問她「是不是又瘦了？」，才發現，終於過了停滯期，終於突破體重7開頭的魔咒了！後期的減重她更認真，但並沒有瘦很快，又花了一年時間，才瘦到57公斤的標準體重。

從自卑到樂觀

運動前，小貞有高血壓、痛風，總是沒精神、面相老態、心態悲觀，沒有活力的活著，覺得每個人都針對她，自己是好吃懶做的肥豬，沒想過會有瘦下來的一天。

今年37歲的她，越活越年輕越有活力、心態越來越樂觀，高血壓、痛風危機也消滅了。即便自卑仍是如影隨形的痛，無法真正掙脫過去不好的陰影，但仍然朝著更好的自己繼續前進。

「我從來沒有想過我會有瘦下來的這一天，但原來我有堅持與意志力及不放棄的基因。」堅持運動的理由可能只有一個，但放棄運動的藉口卻有千千萬萬。長期的堅持不是靠外在壓力，而是靠內在動力，把這種意識融入血液，才能堅持下去。

其實運動最困難的不是動，是與自己的大腦對抗，減重期間當體重停滯不前，有氧運動很喘很想停下來，總有不斷的挫折讓你沮喪，讓你想放棄的想法。但你可以好好再想一想，你是想要選擇流汗？還是留下遺憾？

享受艱困的過程

因為想讓自己更好，小貞花了4年時間，從107公斤減到57公斤，如今已維持3年沒復胖。對於減肥堅持這件事，漫長又孤獨。你有多大的決心想改變你自己呢？

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，世上沒有簡單的自律，必經過艱苦的過程，告訴自己，困難的過程，只要一旦停下來，一切都會擱淺。我們必須逼自己、說服自己的身體，去接納、去適應、去習慣、直到享受這個過程。熬過去，變成了習慣，也就沒什麼了。

任何沒有試過的一件事，凡事起頭難，一開始總是要逼迫自己去習慣。 但，習慣後，你會發現，不會再是刻意「逼迫自己」而是從中去找到喜歡的樂趣。世界很冷酷，所以要學會在磨難中強大，你所經歷的過程會讓你的內心跟著越來越強大堅強。

世界上，最大的謊言是你不行。想改變就先下地獄，萬事都能熬過去。

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