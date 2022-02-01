過年怎麼健康吃？天菜營養師教你春節不發胖

聯合新聞網 / 余家旗
過年怎麼健康吃？圖/Canva
過年怎麼健康吃？圖/Canva

過年期間許多人都會放縱大吃，但是如果剛好在減脂的話，該怎麼吃才不會發胖？ YouTuber「營養師Ricky's Time」針對過年期間常見的年菜，教大家過年如何健康吃。

過年會有煎白鯧、糖醋黃魚或松鼠黃魚，魚肉是不飽和脂肪酸，多吃魚的油脂是對身體比較好的，基本上在選擇魚肉都沒有太大的問題，重點在於烹調方式，煎的一定比糖醋還要來的好，因為糖醋魚會先炸過、糖醋醬又會加糖，魚本身還會裹上麵衣，所以糖醋的熱量是一層一層堆疊上去的，營養師Ricky建議還是以煎的白鯧魚或是清蒸的鱈魚為主。

再來是雞肉，雞肉是屬於白肉的一種，雞有很多部位，營養師Ricky建議以雞腿、雞胸、雞里肌為優先食用，至於雞內臟或是雞翅相對油脂較多的部位，該如何處理呢?營養師Ricky推薦真的要吃，可以採用「三瘦一肥」的食用方法，比如先吃三塊雞胸，然後再吃一塊任何想吃的部位，這樣做是先讓胃有飽足感，藉此降低吃下有負擔食材量。

至於閒聊時搭配的堅果、水果跟零食都是適量就好，過猶不及，營養師Ricky也有提到，真的想吃可以優先選擇瓜子類的(西瓜籽、南瓜子、葵瓜子)，如果選擇堅果類(杏仁、開心果、腰果)的話，要注意堅果食用的分量。

營養師Ricky表示，想吃又想減脂時，可以藉由「湯、菜、肉、飯」的順序，大幅降低糖分跟熱量的攝取，快跟著營養師Ricky減醣減脂健康瘦

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營養師Ricky's Time：YT/IG/FB

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