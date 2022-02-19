有片｜想瘦哪就瘦哪？醫師：雕塑身材三大要素不可少！

我們大部分的人都很懶，都希望是可以瘦我們在意的地方就好，因此局部瘦身運動，從以前到現在就一直非常流行。至於可行性有多少？「好邱醫師」將告訴你雕塑身材的三大真相。

多年來，各界都瘋傳「局部瘦身」的有效方法，好邱醫師破除迷思，強調要達到局部瘦身，必須有三大必要條件：體重脂肪要減少、重訓強度要夠、重訓完馬上接著做中等強度以上有氧運動30鐘。

好邱醫師表示，他常看到大家的瘦身計畫中，星期一瘦手臂、星期二瘦小腿…這跟想要全身都瘦，有什麼不一樣？並要大家仔細想想，我們真的需要局部瘦身嗎？

想了解更多關於健康知識的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，找回健康活力！

好邱夫妻 頻道: 點我看

好邱夫妻 原始影片: 點我看

延伸閱讀

改善體態、矯正駝背 彈力帶6招學起來

為什麼對甜食毫無抵抗力？醫師：問題可能出在睡眠！