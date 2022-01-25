登山不想負重又想吃美食？專業登山客教你一個方法解決！
許多登山愛好者都想在戶外烹煮多樣化的食物，同時不想增加背包負擔，高山YouTuber「柯式野生活」透過食物乾燥機，協助她達成登山輕量化飲食的目的。
食物乾燥後有六大優點，其中最主要的特點是透過乾燥抽光食物內大多數的水分，進而大幅減輕食物本身的重量，且乾燥後的食物也更便於攜帶與保存。
乾燥機適用的食材不只有蔬菜跟水果，也可以乾燥花瓣做出熱飲茶包，甚至可以乾燥調料醬汁，脫水後的食材重量可以相差10倍，蔬菜類更高達20倍，將它們輕量化隨身攜帶。
想還原乾燥食材的方式並不困難，只需要加入相當於食材兩倍水量煮滾，接著悶住食物約10分鐘，即可做出風味及口感都保留住的餐點。
完整影片：看更多
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言