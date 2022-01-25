登山不想負重又想吃美食？專業登山客教你一個方法解決！

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聯合新聞網 / 余家旗
登山輕量化飲食。圖/Canva
登山輕量化飲食。圖/Canva

許多登山愛好者都想在戶外烹煮多樣化的食物，同時不想增加背包負擔，高山YouTuber「柯式野生活」透過食物乾燥機，協助她達成登山輕量化飲食的目的。

食物乾燥後有六大優點，其中最主要的特點是透過乾燥抽光食物內大多數的水分，進而大幅減輕食物本身的重量，且乾燥後的食物也更便於攜帶與保存。

乾燥機適用的食材不只有蔬菜跟水果，也可以乾燥花瓣做出熱飲茶包，甚至可以乾燥調料醬汁，脫水後的食材重量可以相差10倍，蔬菜類更高達20倍，將它們輕量化隨身攜帶。

想還原乾燥食材的方式並不困難，只需要加入相當於食材兩倍水量煮滾，接著悶住食物約10分鐘，即可做出風味及口感都保留住的餐點。

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柯式野生活：YT/IG/FB

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