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有片｜手麻超痛苦!教你7招放鬆上肢肌肉緊繃
你是不是也常常有手麻的問題？物理治療師張勝傑將透過7個動作，教你舒緩上肢緊繃，改善緩解手麻症狀。
物理治療師張勝傑表示，手麻的原因有分很多種，包含腕隧道症候群、胸廓出口症候群、以及頸椎間盤突出造成神經壓迫而導致手麻，雖然這次的教學並不能夠完全取代手麻正統的醫療，但它可以幫助你緩解手麻症狀，進而促進手麻趕快恢復喔！
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物理治療師張勝傑 YT頻道：點我看
物理治療師張勝傑 YT原始影片：點我看
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