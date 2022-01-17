愛爬山的父親瀕死被救回 她淚眼發願：陪父親走更多山 ！

一直以為，父親永遠都會在，永遠都會朝氣蓬勃的，鼓勵討厭爬山的自己往前行。那一天，父親手術失敗心跳停止瀕死，她才發現「沒有什麼是永遠的。」這一次，換自己來守護父親！開始陪父親爬山復健，珍惜更多父女共有的時光。

保險業務員張皓怡接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，分享自己從討厭爬山，到親近山林、挑戰百岳的心路歷程。

戶外度過的親子時光

張皓怡從事戶外活動，受到父母非常大的影響。從小，父母就會帶著她去爬郊山或探訪野溪溫泉，隨著學業壓力漸長，只能有空時到運動中心游泳，變得非常少和父母到戶外。直到18歲和父母旅遊時，接觸體驗到水肺潛水，心靈感受到當時前所未有的放鬆，但未曾在水裡背負重量，導致隔天全身酸痛。

後來，透過在救難協會的舅舅報名了潛水執照課程，啟蒙教練是一位從海軍陸戰退役的軍人，非常要求潛水員的基本功，當時光在泳池訓練，就足足待有一個月之久，且週週要到海邊海洋實習，和現在休閒潛水考證方式非常不同。

從沒看過父親脆弱過

因為長期運動，張皓怡的父親總是健康陽光，在兒女心中有著堅毅勇敢的形象。但張皓怡大四時，父親曾因心血管問題至醫院進行內科手術，卻遭遇手術失敗導致心跳停止，還好最後被電擊救回，清醒後虛弱的告訴張皓怡：「妳差點就沒有爸爸了」

因為手術失敗，加上沒有其他醫生願意接手照護，張皓怡的父親成為醫療人球近一個月，只能靠服藥控制，一度想不開，這是她第一次看到父親脆弱。後來透過親戚轉介，有了外科手術的機會，反而是父親畏懼了「如果這次再失敗，怎麼辦？」張皓怡給父親勇氣「給醫生一個機會，相信醫生的專業」這份鼓勵和陪伴，讓父親的性命得以延續。

討厭爬山為了父親我願意

雖然從小陪父母從事戶外運動，但其實張皓怡很討厭爬山。父親生病後要練習呼吸，一開始復健是吹氣球的呼吸，心臟手術完休養了一段時間後，想練習肺活量並想透過運動排毒，開始回歸爬山。

「我想和父母留下更多回憶！」張皓怡很擔心父親爬山過程中突然出狀況，決定陪著父親同行。母親後來開髖關節手術，也需要復健，爬山成為她和父母共同的運動，從一開始的健康步道，到後面具挑戰的中級山，她從以前陪伴的心態，到現在能一同享受山林的美好，努力記住父母每個幸福相伴的身影。

愛上運動的自己

在朋友邀約下，張皓怡也開啟百岳人生挑戰。原本以為過去有和父母爬山經驗，和朋友爬山應該不會有太大問題，沒想到第一次走奇萊南峰、南華山就鐵腿了，總覺得拖累朋友，當時人還在山上就下定決心要開始練習，不想成為朋友的負擔，於是開始一連串的體能鍛鍊。

張皓怡開始主動練習體能及學習各項專業課程，包括潛水、游泳、走更多山、瑜珈、腹式呼吸吐納、攀岩、跑步、TRX、功能性滑板訓練SBT等，讓體力更好，如今一年會攀登百岳2至3次，中級山大約每個月一到兩次。戶外運動讓她知道人與人之間相處的溫度，以及人性單純的美好。

發現自我潛力無極限

從為了陪伴父親看更多風景，到後來的挑戰自我極限，張皓怡的人生再也不一樣了。透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

探索自己的極限，也更能發現到自我潛力的無極限。生活和運動很像，每一次的訓練都是在學習進步，是身心靈素質考驗和養成，持續運動既可以提高體能，又能磨練心智使我們兼具智慧與力量。

延伸閱讀

登山杖怎麼用才正確？三個步驟學起來！

登山小腿好痛痛 3招教你如何舒緩