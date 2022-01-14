美貌背後全是好習慣的堅持！害羞女孩「找勇敢」的華麗轉身！

從小到大，Monica體力健康狀況一直都很差，升旗就暈倒、400公尺操場跑都跑不完，她文靜害羞，總是躲在人群最後一排。如今，她卻可以自信在眾人面前跳肚皮舞，美貌常引人眾人讚嘆，醜小鴨怎麼變成天鵝？

Monica接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享「找勇敢」的華麗轉身過程。

人生沒有值得說嘴的

Monica在資訊業任職，因為是家中老二，家人對老大和小弟的關注較高，她總覺得自己沒有特別可以拿出來說嘴的地方，人生順順的過就好。她在人群中比較沒有自信，面對機會挑戰比較不敢接受，想比較多。

「我想讓自己變得更勇敢！」雖然想要改變，也不願一直安於現狀，身邊的家人、朋友總會鼓勵她，但唯一能改變現狀的其實只有自己。運動，就是讓Monaica變勇敢的方式。

從小到大，Monica的體育表現都很差，體力不好加上沒有天分，參加升旗就會暈倒、跑操場跑不完400公尺。Monaica心想，如果可以改變從小到大的體能劣勢，未來沒有什麼不能挑戰的！這段變勇敢過程，花了她6年的時間。

從躲在角落運動開始

Monica從公司附設的健身房開始，學上拳擊有氧、瑜珈、MV舞蹈，初期總是在意別人的眼光，覺得不好意思一個人去運動，到了教室也是躲在最不起眼的角落，最後一排不敢被人看到，上課時總是穿著寬鬆Tshirt，害怕身材線條被看見。

花了6年時間調適，才突破心防，培養運動習慣。她體會到運動帶來的好處，把運動作為生活的一部分，一種生活態度。當同事覺得下班好累，只想回家當沙發馬鈴薯時，她卻是往健身房的路上。

比10年前還年輕漂亮

如今，持續運動已經有10年時間，Monica從原本文靜害羞的人，變得更積極與勇敢，體能大幅進步，現在上完一堂有氧課還可以繼續作重訓，也開始爬山。

她的穿著打扮改變了，可以自在穿著運動內衣，上健身房運動，每次都站在第一排跟著老師鍛鍊。Monica也挑戰跳肚皮舞，還參加了成果發表會，邀請親友前來看發表會，這是過去運動表現不佳、害羞內向的她無法想像的。十年前的我比起來改變很多。變漂亮變年輕，

「這是我以前壓根沒想過會做的事，我認為這是一個全新的自己」透過運動，她也更加認識了自己。心態上的改變，在工作上帶來正面影響，過去遇到人群只敢傻笑，現在Monica從後勤單位到站在第一線面對客戶，積極提升自我。

她也才開始經營IG，希望透過自己的經驗，鼓勵坐在辦公室的上班族，也可以找出時間運動。

成為更好的自己

「年過三十就沒什麼天生麗質，好身材裡浸泡的全是汗水，美貌背後全是好習慣的堅持！」走過十年運動歷程，Monica常被問到：如何讓自己維持得這麼好？怎樣能成為一個更好的女性？

透過「有肌勵」，她分享自己的秘訣：先從管理好你的體態開始，不是讓你花錢去醫美整容，而是盡力把自己本身經營到最好。你不必跟誰比，你要和自己比，每天都看到一個更好的自己。朝氣蓬勃的，奮力向上的自己。當你有經營自己的能力，你會在那些因運動而養成的良好習慣裡，發現自己原來可以變的更好。

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