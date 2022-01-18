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痘痘一直冒不停?快遠離這三大壞習慣！

聯合新聞網 / 余家旗
壞習慣導致痘痘粉刺。圖/Canva
壞習慣導致痘痘粉刺。圖/Canva

壞習慣是導致長青春痘很重要的原因，統計國人有50%~80%的人會因為壓力大而長青春痘！這一集莊盈彥醫師會把長青春痘的原因分享給大家，大家看看是不是有這些習慣喔。

青春痘是一種常見的皮膚症狀，它不只是年輕人的專利，常常會因為一些壞習慣造成青春痘，像是會接觸臉部的保養品或髮品，甚至是現代人不離身的手機都會造成青春痘，青春痘六成好發在臉部，前胸與後背也有四成的機率。

醫師建議出外穿著的衣物，即使沒出汗也不要重複再穿，因為皮膚每天都會排出大量的皮屑及油脂，還有運動後吸附汗水跟髒汙的衣物也要盡快換掉，可以的話就沖洗身體，讓皮膚處於乾淨的狀態下，過度活躍的皮脂腺與青春痘有很大的關係。

青春痘肌膚的保養要注意清潔、沒事不要亂摳痘痘，生活作息要正常、睡眠充足、避免熬夜，並且要均衡飲食，像是多吃蔬菜水果、少吃奶製品、刺激性、油炸食物。

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