帶6歲女兒4年單車環島 勇媽：一起經歷苦，更懂家人的甜！

帶著6歲的女兒單車環島，你敢嗎？上路以前，母女連單車怎麼變速都不會，怎麼有辦法完成四次挑戰？這是吳惠君和女兒一起完成的勇敢旅程，第四次更挑戰一家四口同時出發，在笑中帶淚中體會「一起經歷過苦，更懂一家人的甜！」

吳惠君接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享如何學會當媽媽、母女單車環島的奇幻旅程。

35歲當媽

吳惠君非設計本科系出身，因為對室內設計有濃厚熱情，辭掉穩定工作，向妹妹借錢，花了近一年，進修各式推廣教育設計課程，從頭開始，一路考取AutoCAD 2D 3D檢定考試「專業級」認證、TQC專業工程製圖工程師證照、自來水管配管丙級/自來水管承裝技工。

「沒有一段經歷是白費的，每一段都可以成為養分！」她反思老闆會怎麼應徵員工？沒經驗怎會有作品？吳惠君拿她住的地方做作品輯，讓應徵單位知道自己企圖心，順利得到為百貨公司設計專櫃機會，到後來成為五星級酒店總統套房、商務套房高樓層的設計師，在業界嶄露頭角。

35歲成為新手媽媽，她滿心期待歡喜，為了多陪伴孩子決心創業，但卻不知道怎麼樣的教養方式對孩子最好？紛雜的建議什麼才是對的？奉獻全部心力在教養孩子上。

為了孩子決心改變

過去的設計工作忙碌高壓，吳惠君幾乎完全不運動，加上腳踝開過刀，會習慣性扭傷、小腿常會痠痛，就算之後學了瑜珈依然不喜歡運動。但眼看著女兒滿6歲即將入小學，她心想要怎麼為孩子人生留下回憶？單車環島，就是她給女兒的禮物。

為了模擬艱困環境，她先帶6歲女兒跟著走大甲媽繞境，母女倆睡在路邊，路上充滿不確定性、不能洗澡，疲憊的程度超乎他們想像，但旅途中也收穫滿滿，「我們是可以吃苦的！」

女兒從四輪車、平衡車、單車開始練習，兩個月後，母女倆就啟程單車環島，「想做就去做吧！答案真的永遠都在路上，志同道合的朋友也是在路上！」

不會變速邊騎邊哭

雖然勇氣十足，但母女倆其實連單車怎麼變速都都不會、鍊條掉了也不懂怎麼辦，更不知道沿途的坡度狀況，只緊緊沿著省道騎，才能有便利商店可以上廁所、麥當勞可以買東西吃。省道時常有大車呼嘯而過，小女孩會害怕，母女邊騎邊哭，吳惠君更是邊騎邊罵髒話。

到嘉義林內時，女兒撞車受傷了，母女倆討論該不該放棄，改坐火車？但最後決定「不要停在你覺得不好的時候，而是要把它『過了』」10天旅程結束到了台南，母女買火車票要返家，小女孩反而依依不捨「要不要騎腳踏車回去？我可以！」

連續四年分段環島

第一年母女挑戰三重到台南、第二年台南到台東，結果一出發就遇到豪大雨加打雷，新聞播報有土石流，加上南部便利商店較少，旅程想吃熱食困難，先生又每天打電話問「該回家了」母女邊哭邊問彼此「要回家嗎？」依然咬牙騎到終點。

第三次環島，隊伍中加入了即將升小二的老二；第四次環島，變成一家四口同行。但路上依然風風雨雨，回程時遇到墾丁落山風，車隊在下雨逆風中前行，直到騎出晴天。

「全家人一起努力過，才是感情變好的魔法」吳惠君笑說，親子感情要變好沒有輕鬆的方法，全家人一起經歷過單車環島，互相等待、沿路一起吃飯、睡覺，騎過很困頓的日子，更懂得彼此珍惜，留下無可替代的回憶。

怎麼收穫怎麼栽

從不被丈夫支持，到能夠一家人一起單車環島，吳惠君勇敢用行動證明，父母的身教是給孩子最好的禮物，連續單車環島四年，更讓全家的感情和氛圍變的更緊密。

透過「有肌勵」，吳惠君想鼓勵更多人，「要怎麼收穫就怎麼栽」，不論是身體健康，或是親子感情，都必須不斷嘗試、付出，才能有好收穫。傾聽內在的聲音，做覺得該做的事，不為人生留下遺憾。

「一樣」是很簡單，「真實」卻很難。「被人羨慕」其實很簡單，「為自己驕傲」卻很難；「安排好的」其實很簡單，「真正要的」卻很難。你想要這一刻開始重新做你自己嗎？心想：我願意，我們願意，一切就會發生！