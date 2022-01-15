有片｜跟水腫說掰掰！5分鐘居家燃脂操

還在嫌空間小怕或是吵到鄰居不敢在家運動嗎？KIMIKO老師的這組多關節功能性美型有氧舞，很適合長期久坐、少動，需要消水腫的人，不用輔助道具和跑跳動作，在小房間裡也能一起動一動！

這次的有氧舞有三個部份，分別為關肋骨組合、提肩夾組合、夾鼠蹊組合，每組5分鐘，也能使用KimiBarre美型棒輔助，一次做兩組效果更加喔！不只能消水腫，還可以有效燃脂！

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