被客戶載往旅館「服務」？ 女業務拒接客戶訂單：請尊重我的專業！

漂亮女孩做業務，常會引來不肖客戶的覬覦，有些人就此臣服潛規則。金融界女業務Sunny Lee曾被客戶強行載往旅館要求服務，機警脫逃後一度懷疑人生，但她堅持寧可多走辛苦道路，也不願認真被抹煞，靠著專業闖出一片天。

Sunny Lee接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，分享她如何走出險遭侵犯陰影，堅持自我信念，在運動裡找回健康人生的過程。

那麼漂亮不就是要服務男人嗎

Sunny個性活潑，外表亮麗，高中、大學是兼職模特兒，畢業後進入金融體系擔任業務員，她總是賣力打拼工作到半夜，為了談生意，有時候還在科技業客戶公司門口等客戶下班，難免遇到心懷不軌的男性客戶，但是她總能婉拒移轉對方的態度，讓對方看到她的努力和尊重她的專業而成交。

但是，有一次中午應酬，Sunny要經營轉介紹的客戶，對方說希望放鬆心情一起吃個懷石料理談大額儲蓄，客戶開車帶到山上餐廳用餐，用餐中一直被勸酒，不勝酒力的Sunny表明要回家，客戶卻堅持要開車載往附近旅館休息。

開車過程中，客戶不斷說「你那麼漂亮做業務，不就是要好好服務，給我們男人機會的嗎？」接著開始伸手亂摸，Sunny擔心對方動怒會有生命危險，等車輛停靠在旅館門口，她才以想嘔吐在車上名義，冷靜逃下車。

重新建立自信

成功逃離後，她穿著高跟鞋，開始沿著山路拔腿狂奔，找到超商看到店員後，大哭著求救躲在超商裡面，打電話給朋友來接她。差點成為被侵犯的對象，讓她好一陣子心情低落無法面對所有的客戶，陷入人生最低潮，懷疑自己的價值，花了半年時間才走出陰影。

後來，她決定改變自己工作時間和經營型態。除了不斷進修外部財經課程，更努力考取公司財富管理資格，加強專業性。發現有可疑的客戶，就請同事作陪，斷了對方念頭，或是請男友陪同當助手，晚上不再應酬太晚。

「寧可有自信的婉拒客戶的訂單，也不能失去自我價值的信念。」Sunny讓客戶看見的不止外在，而是自信美。案子做不到就算了，機會到處都有，不要把自己弄到沒有機會。如果只想透過身體去條件式交換，心就不正。不該這種心態去賺錢。我們應該愛自己，把自己照顧好，身體是有價值的，不要賠給工作。

運動產生正面能量

Sunny一直都是愛運動，會上健身房、游泳的人，婚後生了老大之後，要顧孩子又要顧工作壓力，下班疲勞還要顧小孩，幾乎沒有運動機會；為了工作目標，更常常把自己體力消耗殆盡。心情也容易負面，身體的代謝率更變很差，很容易疲勞和感冒。

老大9個月的時候，Sunny出差回國，因免疫力低下導致我眼疾發作，差點失明，長達半年幾乎無法正常生活，孩子也被迫請保姆托育，工作停擺，生活還需依賴他人協助。最後醫生建議，除了用藥還必須放鬆心情，維持喜歡的運動，改變生活，提升免疫力。

Sunny開始回去接觸健身房，接受專業的教練指導重訓，學習TRX，接觸高Hit有氧課程、爬山。她從一個10秒棒式就受不了的弱肌女，到目前可以撐到2分鐘，過去跳繩只能1000下，到現在可以維持30分鐘5000下不停止。

高有氧加速了排汗代謝、增加肌耐力，改變了腰部、臀部生產後的肥胖，身材和身體慢慢變好了，信心就回來了，還能和客戶們一起分享健身的喜悅和經驗，甚至跟客戶一起研究增肌減脂的料理和比賽。運動，讓她認識了更多正面能量的人，自己也成為一個更正面影響力的人。

學習成就自己

如今，Sunny在職場、家庭都表現亮眼，透過有肌勵，她想鼓勵更多人「人生有很多事值得追求，有時候放下也是一種獲得 不要為了追求想要的事，而迷失拋棄了自己。」

女人要愛自己，做自己，成就自己。即使成了配偶，當了媽媽，職場婦女也要努力讓別人看到「做女人的努力」。運動，是記錄自己轉念幸福的人生。規律的生活，規律的運動。讓自己享瘦生活，享受健康。成就自己的內在美。

多透過閱讀，看成功女性的書籍，建立內在信心的勇氣，要相信自己值得更好的，尊重自己、愛自己，信心就是從內在自然而然出發。

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