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有片｜野營簡單煮！紅黃椒野菇起司烘蛋
天氣冷，野營時早餐能吃些甚麼？「柯式野生活」教大家一鍋就能完成的紅黃椒野菇起司烘蛋，能夠吃得美味營養，又簡單省事！
近年來露營、野營成為很多人的休閒娛樂，「柯式野生活」透過影片，帶大家看一般人不曾到過的地方，拍攝登山、溯溪等短紀錄片，也教學許多野營料理，讓戶外活動增添樂趣，不是只能吃泡麵。
紅黃椒野菇起司烘蛋需要準備的材料有紅黃椒、蘑菇、2顆蛋、起司絲、調味料、麵包，步驟也很簡單，大家下次去戶外野營時也能試試，一起看影片學起來！
想了解更多關於野營、登山的飲食嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你吃得美味又飽足！
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