美到不科學！40歲開始運動 三寶媽：你不愛自己，誰會愛你？

「不可能！這怎麼可能是三寶媽！」美睫師許馨云有著火辣身材，前凸後翹的玲瓏身段，回頭率超高！但其實她體重曾重達65公斤，更在40歲以後才開始運動，外表逆齡生長，完全看不出最大的孩子已經唸國三。

許馨云接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享如何找到志業發光發熱、透過運動找回亮麗人生的故事。

不被祝福的夢想

「這不是我想要的」許馨云從小就喜歡幫人綁頭髮，夢想未來可以從事和美相關的工作，但父親在銀行當高階主管，希望女兒也能夠走金融業，有穩定收入，小馨云不敢抵抗，高職念國貿科，在校成績雖然總是前三名，但每天都很痛苦。

高三時，她因徬徨無助求助輔導老師，老師鼓勵她「要做什麼就勇敢去做，至少以後不會後悔！」，鼓起勇氣插班考試轉美容科，雖然成功考上了，但班上其他同學國中就在學美容技藝，她卻連拿剪刀都不會「我還能繼續嗎？」每天都遭受嚴重打擊，剪髮成績墊底。

含著眼淚吞下苦

不想被看輕，許馨云只能堅持下去，同學休息時，她選擇不斷練習剪頭髮，實力獲得老師肯定；但也因此引來許多本科生的嫉妒，被霸凌欺負。到美髮店半工半讀，從洗頭小妹做起，長期站著工作、洗頭洗到手部濕疹、紅腫脫皮，「媽媽講的都是對的」，只能含著眼淚自己克服。

美髮學完，她繼續增進美容技能，過程依然很辛苦，遇到困難想辦法自己解決，面對因嫉妒引發的職場惡意抨擊，她鼓勵自己「人不遭忌是庸才」，學會冷靜思考，越挫越勇，不輕易被擊倒。

做自己喜歡做的事吧

婚後，為了照顧三個孩子，許馨云被迫放棄心愛工作，成為全職媽媽，但孩子超難帶，早上和晚上都在哭，她焦慮到快得躁鬱症，臉上大痘痘直冒、免疫系統被搞亂，更動不動就發脾氣，父親擔憂問女婿「要不要帶她去看心理醫生？」

許馨云知道躁鬱原因，來自於沒辦法做自己喜歡做的事，失去生活重心，決定自己救自己，開設個人美睫工作室，和客人聊天過程中，個性變開朗，躁鬱情況不藥而癒，家人驚喜「你沒有再罵我們了，你就繼續做自己喜歡做的事吧。」

運動找回健康

許馨云過去不愛運動，又遺傳了易胖體質，長期靠節食減肥，懷孕三胎都增重20多公斤，一路胖到65公斤。40歲以後，她開始透過深蹲、Tabata、重訓鍛鍊體態，每次都持續40分鐘以上，愛上流汗燃燒脂肪的感受。

她也精進營養知識選擇正確食物，透過營養補充和運動雙管齊下，帶來健康的身心靈，變得有自信，皮膚透亮、體力精神都變好，不再有睡眠障礙。如今，就算孩子已經分別國三、國一、小四，但她依然能保持少女般的身段。

鼓勵你的話

透過「有肌勵」，許馨云想鼓勵更多人：

我們身為女人。可以不買名牌，但不要忘記身上最重要的就是保養。你都不愛自己，誰會愛你？不管有沒有錢、有沒有閒，都應該每天進修和運動，讓自己有智慧、有健康，保養自己的腦袋和身體，不管遇到什麼事情都永遠不要放棄。

延伸閱讀

登山怎麼睡最舒服？睡袋、睡墊裝備挑選

小腹太猖狂？教你5個動作練出馬甲線