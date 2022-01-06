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有片！蒜蓉嫩蒸雞胸 吃肉肉長肌肌 電鍋懶人食譜

聯合新聞網 / 江柏蓉
蒜蓉嫩蒸雞胸肉低卡營養，吃起來清爽鮮甜，是健身及減肥族群的好朋友。
蒜蓉嫩蒸雞胸肉低卡營養，吃起來清爽鮮甜，是健身及減肥族群的好朋友。

誰說減肥就要止口慾？想甩肉一樣可以吃好料，今天教你一道零失敗的電鍋懶人料理「蒜蓉嫩蒸雞胸肉」，讓你吃肉肉長肌肌，讓身材更緊實！

雞胸肉是減肥及健身族群的好朋友，低卡營養，再淋上特調的蒜蓉醬料，蒸出來的湯汁清爽鮮甜，讓你忍不住一口再一口，吃得不罪惡！另外，許多人怕雞胸肉蒸過會很柴，可以適量的撒上蓮藕粉，讓雞肉保持嫩Q的口感唷！

準備食材：

蔥適量、蒜適量、雞胸肉300g、金針菇100g、醬油2小匙、米酒2小匙、麻油1小匙、蓮藕粉或太白粉（防止雞肉變柴）

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