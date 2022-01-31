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有片｜拒當小腹婆！三招改善骨盆前傾、輕鬆瘦小腹！
明明照三餐運動，吃飯只吃一點點，為什麼依然是小腹婆？中醫師「77老大」提出四種造成小腹肥胖的原因，只要分清楚你是哪一種原因，並且跟著77老大對症下藥，想瘦肚子真的超簡單，改善效果超好！
腹部是人體脂肪累積最快的地方，只要發胖，肚子一定馬上有感。中醫師「77老大」表示，造成小腹肥胖有四種原因：脾胃痰濕、宮寒腹凸、骨盆前傾、便秘，如果搞錯原因，當然怎麼樣都肚子肥滋滋啊！
77老大根據醫學原理，教大家三個最簡單、最有效的骨盆前傾運動，不僅可以提臀、瘦小腹，還能緊緻私密處，趕快跟77老大學起來，一起變美變自信！
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