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有片｜初學者必看！6分鐘虐腹菜單鍛鍊馬甲線
看自己肚子上的贅肉不爽很久了嗎？一天空出6分鐘，6個動作讓你跟小腹說掰掰！Youtuber「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」將傳授不需要器材、居家健身的虐腹菜單，讓你成功擁有馬甲線！
想練出馬甲線最適合的運動方式，潔絲建議，先利用有氧運動降低體脂肪，再搭配核心肌群的訓練打造腹部結實肌肉。小腹除了要沒有贅肉外，還要有淺淺肌肉線條，這兩條肌肉線條也就是馬甲線，讓妳的身材視覺上更性感健康。
另外，馬甲線對身形也有著極大的影響：開啟肩膀、挺起胸脯、關肋骨，下巴自然就能放鬆，馬甲線能把我們的身體挺起來，使整個⼈的姿態看起來更挺拔，顯得更精神。快點記下Youtuber「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」給的虐腹菜單，找回自信！
想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更強壯！
潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess IG: 點我看
潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess YT: 點我看
潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess FB: 點我看
潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess 原始影片:點我看
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