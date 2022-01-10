有片｜初學者必看！6分鐘虐腹菜單鍛鍊馬甲線

看自己肚子上的贅肉不爽很久了嗎？一天空出6分鐘，6個動作讓你跟小腹說掰掰！Youtuber「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」將傳授不需要器材、居家健身的虐腹菜單，讓你成功擁有馬甲線！

想練出馬甲線最適合的運動方式，潔絲建議，先利用有氧運動降低體脂肪，再搭配核心肌群的訓練打造腹部結實肌肉。小腹除了要沒有贅肉外，還要有淺淺肌肉線條，這兩條肌肉線條也就是馬甲線，讓妳的身材視覺上更性感健康。

另外，馬甲線對身形也有著極大的影響：開啟肩膀、挺起胸脯、關肋骨，下巴自然就能放鬆，馬甲線能把我們的身體挺起來，使整個⼈的姿態看起來更挺拔，顯得更精神。快點記下Youtuber「潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess」給的虐腹菜單，找回自信！

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