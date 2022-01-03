超美實況主、登山網美　真實身分是３個孩子的市場雞肉西施

她是電玩遊戲中火紅的實況主「紫紫」，假日化身陽光愛冒險的的登山網紅。在市場裡，她是手起刀落的雞肉攤西施，更是三個孩子的單親媽媽。這些看來衝突的一切，全都是吳金瑩的真實人生，是逃離家暴、自殘陰影後的重生。

「相信前方有路，你一定走得出來。」吳金瑩接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，首度揭露不為人知的艱辛過往。

不願孩子有個花心爸

吳金瑩的母親對女兒期待很高，壓得小金瑩喘不過氣，只能用叛逆來展現，母親氣女兒顧著打工不認真念書，吳金瑩17歲就被母親趕出家門「你去找你爸！」，她隻身一人從花蓮到台北，但父親已另有家庭，無依無靠的她只好獨自在外生活。

20歲那年，她懷了男友的孩子，但男友劈腿花心不斷，她上了引產手術台三次，卻又捨不得小生命消失，最後決定和男友分手、生下女兒。年輕的單親媽媽沒有娘家後援，她獨自照顧女兒，沒有人幫她坐月子，最豐盛的就是吃雞腿便當，堅持餵母奶給孩子營養，生完孩子半年，才把女兒帶回老家。

坎坷的婚姻路

回到老家，吳金瑩回到家族經營的雞肉攤幫忙，因為做生意認識前夫，前夫向她和家人承諾「我會連妳女兒一起照顧」，兩人在家族祝福下，25歲的她三個月就閃婚，夫妻一起在市場賣雞肉，婚後生下了老二。

前夫平常個型溫和，但酒後情緒無法控制，又常喝到斷片，會丟東西、吼叫、動手打人，甚至把孩子的頭踩在地上，對吳金瑩咆嘯「要不是跟你結婚，我現在會很好過」每當前夫喝酒，吳金瑩就身處恐懼中，抱著孩子躲進深鎖的房內。

長期忍受家暴陰影，吳金瑩曾經一度把孩子帶到娘家，之後試圖尋短被路人救起，自殘過程造成腦部受損，之後小夫妻在父母勸說下和好，為了孩子有美滿的家庭，吳金瑩繼續忍受，期間雙方又生了第三胎。

終止九年的家暴

6年前的父親節，一家人剛吃飯慶祝完，回家路上又因為口角，吳金瑩遭到前夫揮拳相向，這次她再也不忍耐了，她第一次還手，拿起煙灰缸往對方身上打，打到對方痛到逃下車，立刻載著小孩離開。養傷一個禮拜，終於堅決提出離婚，終結9年情緒冷暴力與家暴的婚姻。

離婚後，她消極了很長一段時間，每天依靠喝酒麻痺自己，也因為酒的熱量讓自己變胖了。朋友勸她「人生不是只有躲在家裡，而是要走出去看看外面世界。」決定開始走出戶外運動，爬山、健身、騎車樣樣來。

女兒要求下開實況

吳金瑩的女兒是Youtuber「黃氏兄弟」的粉絲，女兒央求她「你去開實況啦，說不定以後遇得到我的偶像！」離婚兩年後，吳金瑩開始以「紫紫」名義開實況，YT訂閱數破七千人，接了不少遊戲代言，成功吸引黃氏兄弟的公司來簽約。

有一次出席實況代言遊戲，吳金瑩發現自己變胖被網友攻擊，決定認真減重，除了原本的運動外，她也戒酒、戒糖、不吃澱粉、生酮飲食；搭配間歇性運動、無氧核心肌群運動，周一市場休市就是她的爬山日，更挑戰騎車環島五天圓夢「我是單親媽媽，我一個女生就可以做得到！」鼓舞更多人勇敢追夢。

只要相信前方有路

如今的吳金瑩，和前夫回到朋友的和睦關係，離開了，反而可以好好相處，雙方放下怨懟，三個孩子能夠擁有父親和母親滿滿的關愛，甚至比以往感情更密切。

透過有肌勵，吳金瑩想鼓勵更多人，「很多人以為離開婚姻後，會無法活下來，我希望給他們勇氣，讓他們走出來。我的孩子到現在沒有任何異狀，沒有感覺爸爸媽媽離婚了，家族一樣可以一起出去玩。」

人生遇到挫折時，試著讓自己跨出一步，接者就會跨出更多步，成為更多的擴面，甚至可以建立自己的高塔，看到自己的價值所在。生活沒有什麼一定的困境，只要你相信前方有路，你一定走得出來。

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