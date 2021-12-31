我就是要過得比你好！ 從小被霸凌她力爭上游 27歲成兩家健身房老闆

在霸凌陰影下成長的孩子，心裡都會有沉痛的傷口。對陳妙宜來說，卻成為她奮鬥向上的力量，27歲就成了兩家健身房女老闆，疫情期間業績不減反增，用豐碩的成果像過去欺負她的人證明「我就是要過得比你好！」

有「蜜臀製造機」美譽的健身模特兒陳妙宜，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，揭露如何走出傷痛，一步一步築夢踏實的故事。

老師帶頭霸凌

從小到大，陳妙宜都是一個非常沒自信的女生，不論長相、身材，她都對自己不滿意，總是以寬鬆造型出門，不敢穿貼身衣褲，甚至連短褲、短裙都不敢嘗試。

她從小對藝術有興趣、學小提琴，很早就展現才華，卻引來忌妒，被有心人煽動全班同學漠視孤立她；就連沒綁頭髮，也被女同學說是招蜂引蝶，要勾引別人男朋友。

國中參加弦樂團，弦樂團老師想記新同學的名字，問大家綽號，看到陳妙宜臉上有一顆痣，竟然就對大家說「你臉上有痣，以後叫你八婆吧」連續三年，綽號如影隨形。

「不理我就算了，以後我要過得比你好！」被欺負的委屈，成為陳妙宜上進的動力，支撐她一路往前，希望自己越變越好。

想要腹肌開始鍛鍊

大學時期攻讀藝術科系，每天創作日夜顛倒，一碗泡麵就是一餐，完全沒有運動，體重53公斤，身體虛胖體弱，大三開始運動，雖然瘦到46公斤，但肚子還是非常大，屁股很垂，肉非常的鬆。

她希望自己可以成為有腹肌的體態，開始每周三到五次跑健身房，不分晴雨都堅持重訓與有氧並行；飲食部分改吃原型食物，完全不會煮飯的她，花了5個月時間認真的煮每一餐，每餐的份量還秤重，搭配蛋白飲補足足夠的蛋白質，終於成功塑造理想體態，也考取健身教練證照。

體態的改變也塑造了心態的進化，她開始會穿凸顯身材的衣服，甚至還會去海邊衝浪曬太陽，開始會跑戶外活動，精神體力也比之前更好，開始對自己更有自信，以前不滿意的地方，現在都很喜歡！

開大學生也去得起的店

大學畢業後兩個月，她將大學擔任教練存的錢，加上向父母借貸總共30萬元，和朋友一起投資開設健身房，雖然後期因股東理念不同，一年就結束營業，但成本已經回收。

白手起家，成功的創業機會，讓她有了繼續開店的信心。她接手熟識的健身教練的健身房股份，推出不用綁約也不用入會，結合營養飲食計畫的健身房，主打連大學生都消費得起，一堂課只需要約300多元，課後還有高蛋白可以喝，廣受歡迎。

之後短短3年，27歲的陳妙宜開了第二家店，咖啡廳結合健身房，就算疫情期間，也透過線上課程結合餐食品項多元化、外送方式，教學生調整飲食，透過七分吃三分練，擄獲客戶的忠誠度。

#努力可以讓自己變得更好

「追求更好可以是一個選擇。」走過被欺凌的過往，陳妙宜知道被攻擊的感覺不舒服，面對欺負和打壓，沒有必要再去攻擊別人，更要努力同理別人，不要為任何人貼標籤。我們都沒有不好，但努力可以讓自己變得更好。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，很多時候做好很多事情的關鍵在於堅持，不畏艱難沒有什麼是不可能的，但這世上也沒有理想是容易的。想要讓自己更好，就要有心理準備，因為過程不會很輕鬆，堅信著一個方向，有一天就能更接近自己想要的。

延伸閱讀

小腹太猖狂？教你5個動作練出馬甲線

10個減脂有氧挑戰 訓練心肺跟爆發力