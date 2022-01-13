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有片｜每天一分鐘就能瘦？日本人教你瘦小腹！
看了很多瘦身的方法，都覺得太累嗎？讓「日本姐姐るんず」教你3個動作，每天1分鐘就能輕鬆瘦肚子！動作簡單、時間短，各年齡層都很適合！
日本姐姐るんず是一名在台12年的YouTube創作者，希望和他一樣的初階運動者可以好上手的運動，這次的動作是在日本曾紅極一時的瘦肚子練習，也有人反饋2周可以讓腰圍減少6公分！
影片中的動作其實是在幫助器官回歸正確位置，不是脂肪、肌肉量的變化，因為現在人長期姿勢不正確，保護內臟和肚子皮下的脂肪就會突出來，這次的運動拉伸，能夠讓讓腸道正位，左右兩邊變小，進而減少腰圍，快跟著影片一起動一動吧！
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完整影片：點我看
日本姐姐るんず 潤子 FB：點我看
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