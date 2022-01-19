有片｜怕高也能攀岩！專家帶你破除攀岩五大迷思
攀爬本來就是人類的本能，但許多人對攀岩這項運動，卻是感到恐懼的。其實這些恐懼都是來自於，不了解這項運動的風險，「三條魚遊來游去」詹喬愉將帶各位新手們了解攀岩這項運動，並破除大眾對攀岩的五大迷思。
攀岩是一個需要利用重心轉移，需要靠腳來支撐自己，並不是一個純靠手的運動喔！怕高的你害怕攀岩墜落會有生命危險？女性登山家詹喬愉表示，不同的攀登有不同的種類有不同確保的方式，只要有做到注意聽教練講解、裝備是否穿好、謹聽教練警語，攀岩就是一個非常安全的運動唷！
曾走遍珠峰、洛子峰、馬納斯盧、馬卡魯等巨峰，成為亞洲少數登上八千米高峰的詹喬愉，更是新北市消防局義勇消防總隊山域搜救分隊的一員，目前也推出募資計畫「與詹喬愉登上另一座八千米 用我們的腳步，追尋攀登的意義。」希望在眾人之力支持下，挑戰完成十四座八千米高峰計畫！
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