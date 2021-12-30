立法院金正恩變瘦了！政治幕僚一年瘦20公斤

在立法院工作多年，社會歷練的經驗頗深。在充滿交際應酬的工作生態中染上惡習，以致三高、痛風、失眠、高血壓紛紛找上門。在處理選民服務時，還因肥胖的體格被里民誤認是北韓領導人金正恩。病痛纏身以致舉步維艱，痛定思痛決心改變，戒菸、戒酒做瑜珈減肥後，讓他重新拾回全新人生。

王永志接受全台最大女性健身社群有肌勵的採訪，分享在社會中走跳多年受盡冷暖後，重新回歸自己，正視自體健康的心路歷程。

社會現實不及健康身體

從事立法院擔任立委幕僚工作多年的王永志，因工作關係必須四處交際應酬，過程中他感受到社會的現實。起初會為了人情冷暖受挫折，不過事到如今這些事都已讓他麻痺，只有身體逝去的健康，才讓他真正嘗到苦頭，花了好些年運動才讓健康慢慢恢復原狀。

失去健康嘗受苦痛

過去的工作讓他身染惡習，熬夜、抽菸、喝酒、吃檳榔樣樣來。當然最後迎接他的就是肥胖、三高、痛風、失眠、高血壓等病痛紛紛找上門。他形容當時生活簡直痛不欲生，行走時都已到舉步維艱的地步，接踵而來的病痛讓他初嘗失去健康的苦，才讓他驚覺生活習慣應該要改變。

循序漸進找回健康

在具備瑜珈教師資格證照的太太建議下，才開始透過瑜珈運動來調養體態、提升自我健康。初期因深怕自己一次做太大的改變，會容易放棄。所以他設定了一個長期目標，並循序漸進的改變。先把菸戒掉、再搭配168飲食法減肥、回歸正常作息，並配合瑜珈運動。

從運動找回成就感

他說，這樣的成果還不錯，不但戒菸成功，一年的時間還成功瘦身20公斤！這樣的規律生活至今已持續10年，每每到醫院檢查，數據都保持在可控制的範圍。他說朋友看見他的轉變都相當羨慕，沒想到運動帶給他這麼多成就感。

科學輔助戒菸更輕鬆

談起戒菸過程，王永志深知戒菸不易。但透過現代科學的戒菸方式，可透過戒菸門診醫師所開立的處方藥「戒必適」，就能輕鬆達成戒菸的目標。但他知道許多菸友都會以「抽的不是菸，抽的是一種感覺」為不戒菸的藉口。所以他認為，戒菸一定要先有決心，才不會前功盡棄。

健康是最好的自我投資

社會歷練十足的王永志，感觸很深的說。在社會上給予別人的幫助，未必會獲得相同回報，但在自己的健康上努力，身體一定會給予同等的回報。以運動來說，只要投入一段時間，健康一定看得見。現在的他，不但痛風症狀不藥而癒，過去每日必吃的血壓藥、痛風藥、安眠藥也都不需要了，走路不易喘生活也更輕盈。

持續向前人生不再回首

說起自己過去的肥胖人生，稍微爬個樓梯都覺得喘，自己的照片還常被同學拿去與北韓領導人金正恩合成相比，實在是讓他哭笑不得。現在有了滿意的體態和健康後，他常跟太太說，絕對不會再讓自己回去當藥罐子。

良好作息越早開始越好

因此，他想藉此機會跟讀者分享，運動不是萬靈丹，但可以減少罹患心血管疾病的機會，和俗稱的「富貴病」說再見。不要等失去健康感受到苦痛後才開始關心自己，運動及調整生活作息、養成良好飲食習慣能越早開始越好，人生才能走得越遠越長。

延伸閱讀

有片！10個減脂有氧挑戰 訓練心肺跟爆發力

10分鐘深蹲大全 瘦腿練出蜜桃臀